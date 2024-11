Habría "costo descomunal" si hay cambios al T-MEC: Ebrard

Realizar cambios al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que modifiquen el flujo comercial o vayan contra la integración de los tres países socios tendrá un "costo descomunal", dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

"Cualquier cosa que hagamos contra ese flujo (comercial) y esa integración de las tres economías, va a ser un costo descomunal. Ahora, cuando decimos costo descomunal, eso es como teórico, son cientos o miles de empresas y millones de empleos, y repercusiones en tu competitividad y en tu nivel de presión", dijo.

Durante su ponencia en la reunión de consejeros de BBVA, Ebrard Casaubon aseguró que si se pone un arancel de 10% o 20% a las importaciones mexicanas o canadienses también habrá costos, el impacto "es desastroso" en términos de nivel de precios, empleo y competitividad.

El funcionario comentó que planteará un plan B por el cual se disminuya la dependencia asiática de América del Norte.

"No hemos tenido un plan B. Y quizá México puede poner sobre la mesa eso, no estar en la defensiva sino proponerlo. De hecho, ya estamos trabajando con muchas empresas para hacer eso, para reducir el volumen de nuestras importaciones de Asia, no solo de China, porque tenemos