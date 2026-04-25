Crece a 422 mil personas la población ocupada en un año

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Con datos correspondientes a marzo de 2026 de la ENOE, la población ocupada se ubicó en 60.2 millones de personas, manteniéndose por encima del nivel observado un año antes, con un crecimiento anual de 422 mil personas.

México registra crecimiento en población ocupada

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la tasa de desocupación se redujo a 2.4%, disminuyendo respecto al mes previo y manteniéndose en niveles bajos en perspectiva histórica. La tasa de subocupación bajó a 6.7%, reflejando una mejora mensual en la calidad del empleo disponible.

Dinamismo en el sector servicios impulsa empleo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El empleo en el sector servicios continuó mostrando dinamismo, con un crecimiento mensual de 240 mil personas, destacando restaurantes, servicios profesionales y servicios diversos.

La tasa de informalidad laboral se mantuvo estable en 54.8%, mientras que la población ocupada total se mantiene en niveles elevados, consolidando la recuperación del empleo en el último año.

Desde enero de 2019, se han creado 6.9 millones de empleos, 58% de los mismos son formales (4 millones). Estos indicadores muestran una economía dinámica y robusta que permite el cuidado de empleos y el bienestar de las y los trabajadores de nuestro país.