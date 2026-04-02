Crisis de desapariciones escala a la ONU

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- El

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) advirtió que la decisión delde llevar laante lade la ONU evidencia la gravedad de una crisis marcada por miles de desapariciones y la posible participación de autoridades en distintos niveles.En su cuenta de X, señaló que elun contexto "preocupante" caracterizado por un número masivo de desapariciones, muchas de ellas consideradas, ya sea de forma directa o mediante la connivencia entre el crimen organizado y agentes del Estado.De acuerdo con el análisis del organismo internacional, estas conductas se han presentado comoo sistemáticos contra la, lo que permite clasificarlas comoen diversas regiones del país.Ante ello, el Comité decidió activar el procedimiento previsto en ely solicitó al secretario general de la ONU remitir el caso a lapara impulsar, entre ellas cooperación técnica en búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a las familias.El organismo subrayó que el Comité también documentó que, en algunos casos, autoridades tenían conocimiento previo del riesgo de desapariciones, lo que fue interpretado porcomo una forma deDestacó que el organismo internacional concluyó que no existe una política nacional integral capaz de prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones, además de que la carga de la búsqueda recae principalmente en las familias de las víctimas.El Comité también señaló la falta de medidas eficaces frente a lay los, pese a reconocer que las desapariciones no forman parte de una política de Estado.En este contexto, elcriticó la, que calificó el informe como "tendencioso" y carente de rigor jurídico."Lano está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones", sostuvo la organización, al considerar que reproduce posturas de administraciones anteriores que desacreditaron a organismos internacionales.La organización enfatizó que lase sustentó enpor víctimas, colectivos y organizaciones, así como en evaluaciones previas sobre la situación en México.También recordó que el Comité no actúa como una instancia de investigación penal, sino que determina si existen indicios bien fundados deo generalizadas, lo que en este caso derivó en una acción internacional de carácter urgente.Elinsistió en que los hallazgos confirman la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado, garantizar lapara las víctimas, y asumir con seriedad la dimensión de una crisis que continúa sin resolverse.