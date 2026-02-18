Cronología del caso Javier Duarte, el rostro del "nuevo PRI"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).-

fue reconocido en mayo de 2012 por

como integrante del "", un grupo de políticos y gobernadores jóvenes que supuestamente representaría una renovación en las filas del Revolucionario Institucional, partido que regresaba a las cúpulas del poder después de 12 años de alternancia panista.La administración del exgobernador de, sin embargo, más que ser una bocanada de aire fresco de "nuevas generaciones" en el priismo, trajo consigo uno de losmás grandes del sexenio de Peña Nieto, con acusaciones dede recursos yEL UNIVERSAL presenta una, a casi nueve años dedeltricolor.El auge y caída de Javier DuarteEl, Javier Duarte asumió comodel Estado de, en sucesión del polémico Fidel Herrera Beltrán. Bajo el lema "para adelante", llegó al poder dos años antes del arranque del sexenio peñista, de la mano de un candidato presidencial que exaltaba ante la prensa las cualidades del propio Duarte; de Roberto Borge, en Quintana Roo; de César Duarte, en Chihuahua y de Fernando Ortega Bernés, en Campeche, todos del "".El, pocos meses antes de culminar oficialmente su sexenio, el panista, candidato a la gubernatura de, interpuso como primer acto de campaña unaen contra de Javier Duarte y funcionarios estatales, por delitos de presunto lavado de dinero y evasión fiscal.El, priistas solicitaron, de manera formal, ladeldel partido. Un mes después, en agosto 24, el SAT auditó cuentas del político ante las crecientes acusaciones de enriquecimiento ilícito y propiedades en el extranjero.El, 48 días antes del final de su mandato, Duarte de Ochoa pidió licencia como gobernador "por el gran amor" que le tenía al estado. De acuerdo con el expriista, había una "campaña" en su contra y se ausentaba de su cargo para responder a las acusaciones."Soy un hombre que vive de su salario, no soy rico, no he heredado nada, lo que tengo es fruto de mi trabajo", dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola ese día.El, eloficializó su, bajo el argumento de que dañó el código de ética del partido y afectó los derechos de la militancia.Elinició, después de toda la vorágine mediática, el proceso legal en contra del exgobernador: en esa fecha, la entonces Procuraduría General de la República (), encabezada por Arely Gómez, ofreciópor información que facilitara la captura del gobernador con licencia. Siete días después, se dio a conocer que un sujeto portaba pasaportes falsos, presuntamente para el político, después de que detuvieran en Chiapas a un hombre que llevaba documentación con fotos de Javier Duarte y de su esposa, Karime Macías.Posteriormente, laaseguró, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatroEl, laemitiópara localizar al prófugo de la justicia en 190 países, documento que se hizo público en México hasta enero de 2017.La detención en Guatemala y extradición a MéxicoEn, el gobernador interino de, señaló que Javier Duarte salió deen un, por lo que laya había iniciado pesquisas.El, Duarte de Ochoa fue, en el municipio de, departamento de Sololá. Lasolicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por vía diplomática, la solicitud con fines de extradición del exgobernador.Else presentó ante elde Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, donde le hicieron saber los cargos que se le imputan y por los que era requerido en México.El, concluyó elde Javier Duarte. Laconfirmó que el procedimiento se realizó "con pleno respeto" a sus derechos humanos y en conformidad al tratado de extradición bilateral con Guatemala.El, ya en territorio mexicano, se declaró culpable para obtener el procedimiento abreviado dey lavado de dinero, razón por la que un juez lo condenó ay al pago de 58 mil 890 pesos de multa.El juzgador suspendió sus derechos políticos y civiles durante su tiempo en la cárcel y ordenó elde 22 parcelas, seisen la Ciudad de México, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río,, cuatro en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún, Quintana Roo.Entre losasegurados, se encontraba un, en el que el exmandatario pretendía construir su casa de retiro y tres departamentos en Santa Fe, que presuntamente fueron adquiridos para sus hijos, cuyo valor era de 45 millones 500 mil pesos cada uno.De los nueve años de cárcel, se descontó el tiempo que permaneció privado de su libertad: es decir, lacomenzó a contar desde el, que fueDuarte, autoproclamado "" en busca deEl, el exgobernador inició unaen elen la Ciudad de México. Autoridades capitalinas detallaron que se le suministraba miel, agua y limón.El, Duarte de Ochoa escribió cartas desde prisión, donde se autoproclamóy acusó un presunto hostigamiento y "" por parte de autoridades deen su contra.En su escrito, calificó de "pederastia", "depravación" y de "dictador" al entonces gobernador del estado, Yunes, donde pidió que dejaran de ser rehenes políticos del mandatario que "utilizaba" la justicia como herramienta política.El pasado, a cinco meses de finalizar su condena de nueve años, su defensa solicitó a la jueza del Reclusorio Nortetras haber cumplido el 95% de la, misma que le fue negada poco tiempo después.La justicia la da un nuevo revés a DuarteEl pasado, un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de, ahora por el delito de, relacionado con el desvío de cinco millones de pesos de recursos federales.La(FGR), ahora encabezada por, informó que lo anterior se determinó luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), presentó datos de prueba contundentes ante la autoridad judicial, quien además fijó seis meses para laCon este nuevo revés judicial, la, programa para, se aleja cada vez más. En este proceso, el expriista ha acusado que hay tintes políticos y que existe una supuesta orden de que "no salga de la cárcel".