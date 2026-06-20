CS hablará con el rey sobre agravio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la reunión que sostendrá con el rey de España Felipe VI el próximo 25 de junio en la Ciudad de México abordará el tema del reconocimiento a los pueblos indígenas y los abusos cometidos durante la Conquista.

Los temas han marcado la relación entre ambas naciones en los últimos años.

Explicó que aprovechará la visita del jefe del Estado español para dialogar sobre temas de interés bilateral, aunque adelantó que uno de los puntos centrales será la importancia que tiene para México el reconocimiento histórico de los agravios cometidos contra los pueblos originarios.

"Voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la Conquista", señaló la Mandataria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Presidenta detalló que la estancia de Felipe VI en México será breve, ya que el principal motivo de su viaje es asistir al partido de la Selección española contra Uruguay en Zapopan, Jalisco, el 26 de junio.

La Mandataria federal viajó por la tarde a San Quintín, Baja California, donde atestiguó el seguimiento al Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, el cual contempla apoyos en materia de vivienda, educación y servicios básicos.

Desde la Universidad Intercultural de Baja California y acompañada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el plan contempla 36 mil apoyos de 40 mil pesos para mejora de vivienda, un hospital general con 80 camas que brindará servicio sin importar la derechohabiencia.