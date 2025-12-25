logo pulso
CSP desea feliz Navidad a mexicanos

Por El Universal

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
CSP desea feliz Navidad a mexicanos

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deseó feliz Navidad a todas las familias mexicanas, y afirmó que en cada rincón del país hay esperanza, amor y fraternidad.

"Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.

"Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México", resaltó

Acompañada por su esposo Jesús María Tarriba, la Mandataria señaló que lo más importante no es lo material, sino los valores, el amor por los demás. el amor por la familia y el amor a México

"Que esta Nochebuena nos abrace como nación que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza. Que el orgullo de ser mexicano nos acompañe hoy y siempre. Nuestra grandeza cultural nos alimenta. Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores, el amor por los demás. el amor por la familia y el amor a nuestro querido México".

Afirmó que los mexicanos somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierten lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida los suyos.

"Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña", dijo la presidenta.

