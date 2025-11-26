Cuauhtémoc Blanco niega misoginia tras lanzar beso a diputada
El diputado federal Cuauhtémoc Blanco explica su gesto hacia la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que el beso que envió el martes a la diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, luego de que la legisladora lo tachó de ser un misógino, "no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio".
A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, el exfutbolista aseguró que el beso fue un gesto que no buscó faltar al respeto.
"La reacción captada en el video no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio. Fue un gesto aislado, sin ánimo de confrontación y alejado de cualquier forma de falta de respeto. Toda conducta en la vida pública debe guiarse por la dignidad, la mesura y el compromiso irrestricto con el respeto hacia todas las personas", declaró.
Blanco Bravo, quien este lunes fue denunciado públicamente en plena sesión por la diputada del PT, aseguró que, como servidor público, cualquier actuación puede ser observada, interpretada y difundida: "Respeto las opiniones expresadas; sin embargo, rechazo categóricamente que haya existido una falta de respeto o una conducta que pudiera considerarse violenta".
Agregó que las descalificaciones personales, la provocación constante y los señalamientos sin sustento "no contribuyen al diálogo democrático ni a la construcción de soluciones".
"Mucho menos deben vincularse con una causa tan seria como la eliminación de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una realidad dolorosa que exige acciones firmes, instituciones sólidas y procesos justos. Utilizar esta lucha como herramienta de confrontación o disputa pública desvirtúa su importancia y lastima a quienes verdaderamente han sido víctimas y siguen esperando justicia", indicó.
"Reitero mi absoluto compromiso con el respeto hacia las mujeres, con un ejercicio público responsable y con un diálogo que sume, nunca que enfrente. En una fecha como esta, el llamado debe ser a la reflexión, a la congruencia y a poner en el centro la dignidad y los derechos de todas las mujeres", concluyó.
