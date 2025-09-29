Dan 11 años de prisión a "El Haza", involucrado en el caso Gómez Leyva

Un juez dictó sentencia de 11 años de prisión contra Erick Hazael Ramos Mendoza, alias "El Haza" o "El Gordo" por su participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, en perjuicio del periodista Ciro Gómez Leyva.

Esto luego que el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), aportó las pruebas y el Juez de la causa, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, emitió la sentencia.

En la presente investigación, a la fecha se ha obtenido sentencia condenatoria en contra de 12 personas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado contra la vida del periodista.

La FEADLE determinó ejercer la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se acreditó que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar y afectar su libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión.