"Ciro Gómez Leyva, centavero y rencoroso"

El senador Gerardo Fernández Noroña llamó "centavero" y rencoroso al periodista Ciro Gómez Leyva, luego de que "mandara al diablo" al expresidente Andrés Manuel López Obrador al presentar su libro "No me pudiste matar".

En conversación con Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva envió un mensaje a su agresor y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, el morenista Fernández Noroña salió en defensa de López Obrador y acusó que el rencor que el periodista tiene contra el expresidente es injustificado e injustificable.

"¡Pobre Ciro Gómez Leyva, lo que tiene de centavero, lo tiene de rencoroso! Ahora, que sea centavero se entiende, pero el rencor que le tiene al compañero presidente López Obrador es injustificado e injustificable. ¡Pobre ser!", escribió en su publicación en redes sociales.

- ¿Qué dijo Ciro Gómez Leyva sobre AMLO?

En el podcast "Hablemos", de Denise Maerker, Gómez Leyva fue invitado para platicar de su libro, donde cuenta cómo vivió el momento del atentado que sufrió la noche del 15 de diciembre de 2022.

Durante la charla, se recordó que Ciro Gómez Leyva señaló en distintas ocasiones a Andrés Manuel López Obrador por el atentado aunque, ambos periodistas, reconocieron que no hay pruebas de que haya sido ordenado por el exmandatario.

De esta manera, Maerker expresó a Gómez Leyva que, a su parecer, es más generoso con los sicarios que lo intentaron matar que con Andrés Manuel López Obrador, y comentó que existe un enojo contra el exmandatario:

"En No me pudiste matar, me parece que eres más benevolente con los perpetradores de la agresión física que con Andrés Manuel", expresó Denise Maerker.

A lo que Ciro Gómez Leyva respondió: "Lo de López Obrador, yo creo que era parte de una estrategia, una estrategia para debilitar, una estrategia para dañar y, también lo digo, si me podía destruir me iba a destruir, y creo que en más de una ocasión estuvo cerca de hacerlo, pero tienes razón, con 'El Bart', yo me despido de él y le digo 'a ti, Bart, a ti que crees en Dios, que Dios te bendiga'; con López Obrador digo 'que Dios lo bendiga y que se vaya al diablo".

El periodista argumentó que puede entender la lógica de los criminales porque "es a lo que se dedican", además que le expresaron que no era algo personal el que atentaran contra su vida, pero en el caso del expresidente, sostuvo que intentó destruirlo.