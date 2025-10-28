Daños asegurados por 109 mdp en Veracruz tras lluvias

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Con información preliminar, HDI Seguros México estimó daños asegurados por alrededor de 109 millones de pesos en los ramos de autos, vivienda y negocios ante las fuertes lluvias en Veracruz.

De acuerdo con la firma, activó sus protocolos de atención por contingencias climáticas en la entidad y desplegó ajustadores especializados tras las inundaciones registradas en distintas zonas del estado.

En autos, la compañía calcula un impacto cercano a 26 millones de pesos por vehículos siniestrados. Recordó que, incluso en pólizas con cobertura limitada, los daños por inundación están amparados bajo la cobertura de Robo Total, conforme a las condiciones generales. "Nuestro equipo está trabajando de forma continua en la evaluación e indemnización de los vehículos afectados. Hemos reforzado la presencia de ajustadores en la zona para asegurar que nuestros clientes recuperen su movilidad lo antes posible", aseguró el director de servicio autos, de la firma, Antonio Pinelo.

En el ramo de Daños, HDI reportó 33 casos de viviendas y establecimientos comerciales con afectaciones y una estimación preliminar superior a 83 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

HDI prioriza atención a negocios y comercios

La aseguradora señaló que prioriza la atención a empresas y negocios con daños confirmados para apoyar su continuidad operativa y agilizar la gestión de reclamaciones.

"Estamos en campo verificando las afectaciones reportadas y realizando inspecciones preventivas en riesgos asegurados dentro de las zonas impactadas. Queremos asegurarnos de que todos nuestros asegurados reciban el acompañamiento y apoyo que necesiten en este momento", indicó el director de siniestros daños, Javier Cercas.

El director general de HDI, Ignacio González, subrayó el compromiso de la empresa con familias y negocios veracruzanos afectados.

"Nuestra prioridad es estar cerca de nuestros clientes en los momentos más difíciles. Desde el primer día activamos nuestros protocolos para ofrecer atención oportuna y reafirmar nuestro compromiso con su seguridad y acompañamiento", dijo.

HDI señaló que mantiene presencia continua en las zonas más afectadas y continuará con inspecciones y seguimiento caso por caso en las próximas semanas, con el objetivo de acelerar evaluaciones, determinación de pérdidas e indemnizaciones.