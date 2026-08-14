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Decomisan "huachicol" en Hidalgo

Por El Universal

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Decomisan "huachicol" en Hidalgo
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      Pachuca, Hgo.- A través de un cateo realizado por fuerzas federales y estatales, fue desmantelado un centro de almacenamiento ilegal de combustible en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, donde se localizó una pipa cisterna con capacidad de 20 mil litros que se encontraba enterrada.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, encabezada por Salvador Cruz Neri, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se realizó un cateo en un predio en la colonia Los Reyes, municipio de Tepeapulco.

      Según se dio a conocer, a través de labores de inteligencia se detectó que en este lugar operaba un centro de almacenamiento ilegal de combustible. Durante la diligencia se aseguraron 9 mil 700 litros de combustible, distribuidos en 145 contenedores de diversas capacidades, así como 35 metros de manguera de alta presión y una bomba de extracción.

      En el lugar se encontraba enterrada una pipa cisterna con capacidad de 20 mil litros, que al momento de la intervención estaba vacía. De igual manera, se informó que se aseguraron seis vehículos, entre motocicletas, camionetas y un tractocamión de carga; dos de las unidades cuentan con reporte de robo. En el sitio también se aseguraron 140 dosis de marihuana y 33 dosis de droga conocida como cristal. 

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