Delfín de tres metros encalla en playas de Veracruz

XALAPA, Ver., enero 28 (EL UNIVERSAL).- Un delfín macho de casi tres metros de largo encalló en costas del norte de Veracruz, donde murió poco tiempo después sin que se conozcan las causas.

La organización ecologista Fundación Yépez, reportó el varamiento del mamífero en playas ubicadas en la zona de Nautla, una región donde cientos de tortugas acostumbran desovar.

El director de dicha organización ambientalista, Ricardo Yépez informó que fueron pobladores quienes dieron aviso del ejemplar varado en la zona de playa, el cual fue localizado muerto.

"Es un ejemplar adulto, es un macho", expuso y en un video mostró el tamaño del delfín, el cual media 2.70 de largo aproximadamente y 90 centímetros de ancho.

El activista explicó que se levantaría un acta de hechos y se daría aviso a las autoridades ambientales para que tomen acciones y determinen las causas de la muerte del delfín.

"Triste y lamentable lo que acabamos de localizar, desafortunadamente de este varamiento", manifestó.