Denuncia de agresión e intento de robo a periodistas en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Artículo 19 denunció que tres corresponsales en Guerrero fueron víctimas de intimidación y hostigamiento, así como una tentativa de robo por un elementos de seguridad de la síndica de Taxco, Viviana Rodríguez Burgos.

Las víctimas son Alejandro Gómez Sotelo, del diario El Sol de Chilpancingo; Raymundo Ruiz Avilés, del diario El Guerrero; y Marco Antonio Toledo Jaimes, del medio N3 Guerrero Noticias.

De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, los hechos ocurrieron el pasado viernes 22 de noviembre, alrededor de las 13:00 horas, durante un cobertura sobre la inauguración de las festividades de la comunidad.

Los periodistas se percataron que el agresor los miraba y señalaba, luego se acercó "y le pregunta de forma golpeada a Marco Antonio: '¿me hablas?', a lo que el periodista le responde: 'no, no te conozco'. De nuevo el elemento de seguridad repite la pregunta, a lo que Marco vuelve a responderle: 'no te conocemos, hermano'".

Para tener evidencia de la actitud del elemento, Alejandro, uno de los periodistas comenzó a grabar, el agresor se lo arrebató y se fue, sin embargo, el corresponsal lo alcanzó y se lo quitó.

Marco Antonio, otro de los periodistas, quien es beneficiario de medidas de protección por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, avisó a la Guardia Nacional. Pero, la síndica ya se había retirado, junto a su personal.

Por lo que, ante estos hechos, Artículo 19 le exige a la síndica Viviana Rodríguez Burgos que instruya a sus elementos de seguridad a erradicar cualquier práctica de violencia contra los periodistas.

Además, exigió a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero investigar los hechos para tomar las medidas correspondientes en favor de los tres periodistas.