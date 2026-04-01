Derrame de crudo en Golfo de México afecta a 3.679 pescadores

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El derrame de crudo ocurrido en el Golfo de México ha golpeado a 3.679 pescadores mexicanos que han tenido que recurrir a ayudas económicas del gobierno ante las limitaciones que enfrentan desde hace varias semanas para realizar su única actividad de sustento.

Así lo reconoció el miércoles la Secretaría de Agricultura al presentar un balance de los pescadores afectados por el derrame ocurrido hace un mes y que se ha extendido por las costas de los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas generando daños a la fauna y la flora de la región y a siete áreas naturales protegidas.

Según estimaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el gobierno ha tenido que apoyar a 2.879 pescadores en Tabasco y a otros 800 en Veracruz con 15.000 pesos (unos 882 dólares), que han implicado una inversión total de unos 3,2 millones de dólares, dijo esa dependencia en un comunicado.

La empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) también ayuda a los pescadores y ha contratado a 300 personas que trabajan en labores de limpieza de las playas de Veracruz.

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El derrame en avance

Mientras las autoridades y científicos investigan el origen del derrame, ambientalistas y pescadores denunciaron que las manchas de crudo se han extendido 933 kilómetros en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, superando los cálculos oficiales que estaban en 630 kilómetros.

De acuerdo con un reporte que presentó el martes la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, se han detectado 96 sitios con presencia del hidrocarburo, de los cuales 55 siguen sin atención.

Sobre el hidrocarburo recolectado hasta la fecha, Pemex informó el lunes que se han recuperado 785 toneladas.

El caso sigue rodeado de misterio debido a que aún no se tiene una versión oficial sobre la fuente central del derrame y se sigue buscando un supuesto barco privado que estuvo fondeado en marzo en las costas de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en Veracruz, y que habría sufrido una fuga de combustible.

Las autoridades también han identificado como fuentes del derrame un sitio geológico de donde emana crudo de manera natural —conocido como "chapopotera"— ubicado a 8 kilómetros de ese puerto, y otra emanación natural localizada en la Sonda de Campeche.

Pero organizaciones ambientalistas han discrepado de los reportes oficiales y señalado al gobierno de mentir sobre el caso. Diecisiete organizaciones, entre ellas Greenpeace México, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, o CEMDA, informaron a inicios de semana que las imágenes satelitales que captaron muestran que el origen del derrame fue en realidad un oleoducto de Pemex, y que una gran mancha de petróleo apareció a inicios de febrero.

Imágenes de febrero difundidas por los activistas coinciden con imágenes obtenidas el martes por The Associated Press a través de Copernicus, la agencia climática europea. Las fotos muestran una embarcación flotando sobre un mar enturbiado con lo que, según los grupos, es petróleo, que parece salir en forma de corriente desde una plataforma.