Tengo la experiencia para llegar al INE: presidenta del IECM
Con 27 años de experiencia electoral, Avendaño busca aportar al INE desde una posición nacional.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM),Patricia Avendaño , dijo que le gustaría llegar al Instituto Nacional Electoral (INE) porque tiene el conocimiento y la experiencia
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
necesaria para aportar algo al país.
En entrevista con medios de comunicación, confirmó que tomó la decisión personal de postularse para una de las tres consejerías vacantes del INE porque a lo largo de 27 años de trabajo electoral ha adquirido y perfeccionando habilidades, pues le ha tocado organizar elecciones "a ras de piso" y desde la presidencia del IECM.
"Esa es la decisión que me impulsó y por eso creo que tengo la experiencia, el conocimiento y las herramientas para ofrecer en pos de mejorar, y sí creo sinceramente que se pueden transformar los procesos electorales. Por supuesto que sí (me gustaría llegar al INE), me parece que después de 27 años de experiencia, creo que lo natural para cualquier persona es avanzar, como si yo compitiera en segunda división pues sí quiero pasar a primera. Y si fuera a nivel nacional, uno quiere ser a nivel internacional en cualquier materia: deportiva, artística, cultural, por supuesto que sí. Creo que después de 27 años puedo aspirar porque creo que tengo el conocimiento y la experiencia para aportar algo al país", recalcó.
Apuntó que el consejero y las dos consejeras del IECM que también buscan llegar al INE "son gente con altas credenciales para ocupar un cargo en el Consejo General del INE, yo puedo decir que me enorgullece estar al lado de ellos en este Consejo General y que, además, cualquiera de ellos que llegue hará un gran papel".
Patricia Avendaño destacó que es muy valioso que en los órganos electorales se concurse por una plaza, "son de las pocas instituciones en este país que tú concursas por una plaza, no estamos sujetos a los vaivenes políticos. Nuestro cargo no depende de quién llegue al poder".
En el registro de aspirantes a ocupar tres consejerías electorales del INE, que dio a conocer el Comité Técnico de Evaluación, están Patricia Avendaño, presidenta del Consejo General del IECM, y los consejeros electorales Ernesto Ramos, Sonia Pérez y Erika Estrada.
También figuran los exconsejeros electorales Diana Talavera y Bernardo Valle, y está Armando Hernández Cruz, quien fuera presidente del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal.
no te pierdas estas noticias
Doña Carlota sale del Cepereso; queda en prisión domiciliaria
SLP
SinEmbargo.mx
La defensa de Carlota N argumentó su avanzada edad y diabetes para lograr dicha concesión
Tengo la experiencia para llegar al INE: presidenta del IECM
SLP
El Universal
Con 27 años de experiencia electoral, Avendaño busca aportar al INE desde una posición nacional.
Carlota N sale del penal de Chalco con prisión domiciliaria
SLP
El Universal
La mujer de 74 años enfrenta acusaciones por homicidio calificado tras incidente en Chalco en 2025.