Tengo la experiencia para llegar al INE: presidenta del IECM

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM),

, dijo que le gustaría llegar al Instituto Nacional Electoral (INE) porque tiene el conocimiento y la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

necesaria para aportar algo al país.En entrevista con medios de comunicación, confirmó que tomó la decisión personal de postularse para una de las tres consejerías vacantes del INE porque a lo largo dedeha adquirido y perfeccionando habilidades, pues le ha tocado"a ras de piso" y desde la presidencia del IECM."Esa es la decisión que me impulsó y por eso creo que tengo la, el conocimiento y las herramientas para ofrecer en pos de mejorar, y sí creo sinceramente que se pueden transformar los procesos electorales. Por supuesto que sí (me gustaría llegar al INE), me parece que después dede, creo que lo natural para cualquier persona es avanzar, como si yo compitiera en segunda división pues sí quiero pasar a primera. Y si fuera a nivel nacional, uno quiere ser a nivel internacional en cualquier materia: deportiva, artística, cultural, por supuesto que sí. Creo que después depuedo aspirar porque creo que tengo el conocimiento y lapara aportar algo al país", recalcó.Apuntó que el consejero y las dos consejeras del IECM que también buscan llegar al INE "son gente conpara ocupar un cargo en el Consejo General del INE, yo puedo decir que me enorgullece estar al lado de ellos en este Consejo General y que, además, cualquiera de ellos que llegue hará un gran papel".destacó que es muy valioso que en losse concurse por una plaza, "son de las pocas instituciones en este país que tú concursas por una plaza, no estamos sujetos a los vaivenes políticos. Nuestro cargo no depende de quién llegue al poder".En el registro de aspirantes a ocupar tres consejerías electorales del INE, que dio a conocer el Comité Técnico de Evaluación, están, presidenta del Consejo General del IECM, y los consejeros electorales Ernesto Ramos, Sonia Pérez y Erika Estrada.También figuran los exconsejeros electorales Diana Talavera y Bernardo Valle, y está Armando Hernández Cruz, quien fuera presidente del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal.