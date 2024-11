Desafuero y juicio político en la Cámara de Diputados

Tras instalación de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, la cual revisará casos de desafuero y juicio político, el diputado del PAN, Germán Martínez Cázares, se deslindó de los dichos y nombres mencionados por Hugo Eric Flores de Morena.

El legislador señaló que en este primer encuentro se votó por el calendario y el plan de trabajo, pero "no se habló de nombres".

Por lo cual "me deslindó de los dichos hechos por otros integrantes de la Sección. No tengo conocimiento de los expedientes, hasta que no los conozca emitiré una opinión", sostuvo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ante el cuestionamiento sobre las acusaciones hacia Morena y la intención de utilizar a la Sección Instructora como una corte inquisidora, el legislador aseveró que el "PAN no se va a prestar a venganzas, consignas, complicidades ni impunidad".

Prioridad casos de "Alito" Moreno, Gertz Manero, Arturo Zaldívar y Lorenzo Córdova

Este 7 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para la integración de la Sección Instructora, la cual está integrada por los diputados:

Hugo Eric Flores Cervantes de Morena, y será quien la presida

Adriana Belinda Quiroz Gallegos de Morena

Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM

Germán Martínez Cázares del PAN

Además, Hugo Flores Cervantes informó que esta Comisión se centrará en ocho casos, entre ellos el desafuero de Alito Moreno, presidente nacional del PRI; y los juicios políticos en contra del fiscal general Alejandro Gertz Manero, el exministro Arturo Zaldívar y el expresidente del INE, Lorenzo Córdova.

"Antes de que termine este periodo, yo ni siquiera quisiera hablar de procedencia de asuntos, mejor vamos a hablar de dictámenes, de ver qué queda vivo y que no queda vivo", aseveró.

Tras los dichos del morenista, "Alito" Moreno se pronunció y afirmó que no le da miedo el desafuero.

Ningún poder debe zafarse de su responsabilidad de dar paz: Germán Martínez

Con respecto a los dichos de Morena sobre un proceso penal contra el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, por la iniciativa emitida para solicitar a apoyo internacional para terminar con el narcotráfico en México.

El legislador reiteró que es evidente que los drones, coches bomba, generan terror. "Ningún poder debe zafarse de su responsabilidad de dar paz al país".

"Lo que es verdad es que, desde Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, el crimen organizado está generando terror. Soluciones, veámoslas", pidió Martínez Cázares.