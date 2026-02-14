logo pulso
Nacional

Desaparecidos, la crisis de Sinaloa

El estado acumula 2 mil 915 personas sin localizar desde finales del 2024

Por El Universal

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Desaparecidos, la crisis de Sinaloa

Ciudad de México.- La cifra de personas desaparecidas desde que inició la confrontación de los dos principales grupos del Cártel de Sinaloa desde finales de 2024 suma 2 mil 915 casos, además del dolor de la ausencia que dejaron en sus familias.

Una galería de más de 200 rostros con datos y fechas de desapariciones están en una de las jardineras cercanas al atrio de la Catedral, en el centro de Culiacán, para tratar de visibilizar la tragedia, el dolor y sufrimiento de cientos de familias.

"La detonación de la violencia desde hace 17 meses profundizó aún más los casos de desapariciones en Sinaloa; es la percepción que tiene del ambiente", afirmó el ombudsman estatal, Oscar Loza.

Para el fundador del Laboratorio de Estudios Psicológicos de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Isaac Tomas Guevara Martínez, "la intención de este delito es dejar huella de la crueldad de que son capaces los grupos delictivos y sembrar dudas sobre el destino de las víctimas".

Guevara Martínez detalló que "la privación ilegal de la libertad de una persona se entiende como un primer mensaje del grupo rival para demostrar su fuerza y superioridad y luego se da la desaparición, que conlleva la intención de imprimir dolor y temor a sus rivales o a las familias, ya que no pueden cumplir con los rituales religiosos de darles sepulturas".

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre 2024 y 2025, el número de desapariciones se elevó a 2 mil 915 casos, en los que las ciudades de Culiacán y Mazatlán concentran el 71 por ciento de los casos.

La fiscal General del Estado afirmó que en estos dos años del total de denuncias de desapariciones se han localizado con vida mil 242 personas y 233 sin vida.

