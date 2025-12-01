Descarta Sheinbaum escenarios mencionados por AMLO

Después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareciera públicamente y afirmara que volvería a la vida política en tres posibles casos —entre ellos, para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum o ante un eventual golpe de Estado—, la mandataria federal rechazó que el país atraviese alguna de esas situaciones.

"Afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias", sostuvo Sheinbaum durante su conferencia, al tiempo que aseguró que el movimiento que encabeza goza de amplio respaldo popular.

La presidenta también destacó que, pese a su retiro en Palenque, López Obrador continúa participando en la vida pública desde un rol distinto, ahora más enfocado en la reflexión que en la acción directa: "En la transición dije que al presidente López Obrador ahora le toca un momento de reflexión, pero sigue luchando desde donde está", afirmó.

Sheinbaum celebró la reciente aparición del exmandatario durante un evento en Morelos, donde presentó su nuevo libro "Grandeza", una reflexión sobre la herencia cultural de México y el legado de las civilizaciones originarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nos dio mucho gusto verlo, muy bien, muy sano, muy tranquilo. Presentó su libro, que entiendo ya está en librerías. ‘Grandeza’ habla de la esencia cultural de México y de los pueblos originarios, de entonces y de ahora. Es un legado muy importante", dijo.

La mandataria recordó una anécdota con el expresidente Donald Trump para subrayar los valores sociales que, aseguró, distinguen a México: "Trump me preguntó por qué aquí no había el consumo de drogas que en Estados Unidos. Le dije que en México hay muchos valores, nos cuidamos, valoramos a la familia. La generosidad del pueblo mexicano es extraordinaria".

- Movimiento 4T mantiene una relación solida con el pueblo

En ese sentido, Sheinbaum afirmó que el movimiento de la Cuarta Transformación mantiene una relación sólida con la ciudadanía.

"No hay divorcio entre pueblo y gobierno. Somos un movimiento social en el poder y no hemos traicionado ni vamos a traicionar nuestros principios", sostuvo.

De cara a la movilización del próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, aseguró que será una demostración del respaldo popular a su administración.

"El pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días. El sábado será un buen momento para mostrar la alegría del pueblo, siete años de transformación y un momento ejemplar en la historia de México".

Sheinbaum reiteró que la unidad del movimiento y la fortaleza social del país hacen innecesaria cualquier intervención del expresidente frente a riesgos extraordinarios.

LEA TAMBIÉN AMLO reaparece en redes sociales para anunciar su obra 'Grandeza' El mensaje de López Obrador busca resaltar la cultura y legado de México en el mundo

"Afortunadamente no estamos en nada de eso. Nos dio gusto ver al presidente López Obrador reflexivo, y habrá que leer su libro", concluyó.

A pregunta expresa sobre el escenario de un golpe de Estado en México como lo mencionó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no hay tal escenario, y señaló que el artículo 40 de la Constitución, que envió al Senado de la República, aclara que es una clara defensa a la defensa del país ante cualquier injerencia.

Explicó que en México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad independencia, y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado.

"(...) hay que permanecer unidos, eso es lo importante e informados, unidos e informados", aclaró.

Fue acordada salida de fiscal Gertz de FGR: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) fue acordada conjuntamente, y aseguró que se cumplió un periodo e inicia otro.

En Palacio Nacional, y a pegunta expresa, la Mandataria federal señaló que no hubo resistencia de Gertz Manero para salir de la Fiscalía y acepto irse a una embajada.

"¿Cuál fue la razón por la que usted decida ofrecerle una embajada?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Se cumplió un periodo, inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Mi respeto y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa", respondió.

"¿No hubo resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo?", se le insistió.

"No, pues él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa que tiene que cumplir, pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo de fiscal", contestó.

Al ser cuestionada sobre el país al que irá Alejandro Gertz Manero como embajador, Sheinbaum no respondió, y pidió esperar.

"Ya en su momento, no comamos ansias", comentó.