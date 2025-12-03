logo pulso
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Descubre cómo registrarte en los Programas de Bienestar en México

Ariadna Montiel comparte el calendario de registros para obtener ayuda económica. Hoy pueden registrarse las letras I, J, K, L y M.

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 02:52 p.m.
A
Descubre cómo registrarte en los Programas de Bienestar en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- El pasado 27 de noviembre, se dio la última dispersión de pagos del 2025 para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores, la cual abarcó los meses de noviembre-diciembre.

No obstante, las inscripciones para dichos programas ya están abiertas. Te contamos más detalles para ser parte de algunos de estos programas.

¿Quiénes deben registrarse hoy, 3 de noviembre?

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, compartió el calendario de registros para que las personas que aún no cuenta con la ayuda económica puedan obtenerla.

Hoy miércoles 3 de noviembre, las letras: "I", "J", "K", "L" y "M" serán las que podrán realizar su solicitud para formar parte de alguno de los programas.

¿Dónde puedo realizar la solicitud y cuáles son los requisitos?

Para realizar el registro deberás acudir a cualquier Módulo del bienestar, puedes ubicar el más cercano a tu hogar en la página gob.mx/bienestar, recuerda que el trámite sólo se puede realizar de lunes a sábados en un horario de 10am a 4pm.

Si deseas formar parte, debes de llevar los siguientes papeles:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, credencial del Inapam o cartilla)

CURP

Acta de nacimiento

Brindarás un teléfono de contacto (celular y de casa)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, ya sea de luz, teléfono, gas, agua o predial)

Recuerda estar atento o atenta a más información en los canales oficiales, este registro beneficiará a millones de personas el siguiente año.

Descubre cómo registrarte en los Programas de Bienestar en México

Descubre cómo registrarte en los Programas de Bienestar en México

