Descubren 16 centros de almacenamiento de sustancias químicas en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- Las fuerzas federales y estatales en diversos operativos efectuados en los municipios de Culiacán, Cósala y Elota localizaron 16 sitios de concentración de sustancias químicas, donde aseguraron más de 2 mil 500 litros de precursores, equipos, armas, drogas sintéticas y un vehículo.

El personal militar en diversos recorridos por zonas rurales de estos tres municipios encontró 150 litros de alcohol etílico, 120 litros de acetona, 60 de ácido clorhídrico, sesenta de tolueno, un tambo con 200 litros de benzyl alcohol, diez bidones con 200 litros de alcohol, sesenta y ocho bidones y cuatro tambos, con 400 litros de acetona.

Durante sus recorridos, en los 16 centros de almacenamiento, encontraron dos filtros de acero inoxidables para destilado, un destilador de acero inoxidable con base mecánica, un condensador de acero, cuatro metros de tubos de acero, un molino de bola.

También, se aseguraron 660 litros de alcohol, 300 de acetona, entre otras sustancias, así como nueve tambos de plástico, un reactor, dos tinas vacías, 92.5 litros de químicos para elaborar drogas sintéticas, siete bidones con 135 litros de precursor químico para elaboración de drogas sintéticas.

Los elementos del ejército, en un patrullaje de rutina por la colonia ampliación el Barrio, en la parte oriente de Culiacán, encontraron abandonadas 72 dosis de una sustancia blanca granulada con las características de la droga conocida como cristal.

El personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, en un recorrido por el fraccionamiento Stanza, en Culiacán observaron un vehículo BMW sin reporte de robo, con polarizado extremo estacionado, por lo que, al inspeccionarlo desde el exterior, observaron dos fusiles AK-47 y dos mil 260 cartuchos útiles.