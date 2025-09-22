Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?

De acuerdo con el Calendario de la Secretaría del Bienestar, la dispersión de pagos inició el 1 de septiembre y concluirá el jueves 25. Este lunes 22 de septiembre corresponde el turno a la letra "R", dentro de la última semana de depósitos del mes.

-----¿Qué programa recibirá la ayuda económica de 6,200 pesos?

El depósito de 6,200 pesos corresponde a las personas inscritas en el programa Pensión Adultos Mayores, dirigido a quienes tienen 65 años o más, residen en el país y cuentan con nacionalidad mexicana.

-----¿Es el único programa que recibirá deposito hoy?

No, durante todo el mes de septiembre, que corresponde al quinto pago del año, se depositaron diferentes programas, te contamos cuáles y el monto de cada uno:

Pensión Personas con Discapacidad: la cantidad a depositar será de 3,200 pesos.

Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos.

Mujeres Bienestar: El monto a depositar es de 3,000 pesos.

-----¿Dónde puedo retirar la ayuda económica?

Los beneficiarios pueden retirar su apoyo económico de diferentes maneras:

Con la tarjeta en tiendas departamentales o en cajeros automáticos (algunos con comisión).

En los Módulos del Bienestar, ya sea en ventanilla o en cajeros propios, sin ningún tipo de comisión.