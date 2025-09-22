logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Fotogalería

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 11:21 a.m.
A
Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?

De acuerdo con el Calendario de la Secretaría del Bienestar, la dispersión de pagos inició el 1 de septiembre y concluirá el jueves 25. Este lunes 22 de septiembre corresponde el turno a la letra "R", dentro de la última semana de depósitos del mes.
-----¿Qué programa recibirá la ayuda económica de 6,200 pesos?
El depósito de 6,200 pesos corresponde a las personas inscritas en el programa Pensión Adultos Mayores, dirigido a quienes tienen 65 años o más, residen en el país y cuentan con nacionalidad mexicana.
-----¿Es el único programa que recibirá deposito hoy?
No, durante todo el mes de septiembre, que corresponde al quinto pago del año, se depositaron diferentes programas, te contamos cuáles y el monto de cada uno:
Pensión Personas con Discapacidad: la cantidad a depositar será de 3,200 pesos.
Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos.
Mujeres Bienestar: El monto a depositar es de 3,000 pesos.
-----¿Dónde puedo retirar la ayuda económica?
Los beneficiarios pueden retirar su apoyo económico de diferentes maneras:
Con la tarjeta en tiendas departamentales o en cajeros automáticos (algunos con comisión).
En los Módulos del Bienestar, ya sea en ventanilla o en cajeros propios, sin ningún tipo de comisión.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?
Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?

Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?

SLP

El Universal

Presentan solicitud de Juicio Político contra Augusto López
Presentan solicitud de Juicio Político contra Augusto López

Presentan solicitud de Juicio Político contra Augusto López

SLP

El Universal

Esto, luego de la detención del presunto líder y durante su administración como gobernador de Tabasco

Investigan muerte de empleado de HEB tras broma de compañeros
Investigan muerte de empleado de HEB tras broma de compañeros

Investigan muerte de empleado de HEB tras broma de compañeros

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de "Papayita"

Sube a 29 cifra de fallecidos por explosión en Iztapalapa
Sube a 29 cifra de fallecidos por explosión en Iztapalapa

Sube a 29 cifra de fallecidos por explosión en Iztapalapa

SLP

El Universal