Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte

Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, desechó la demanda de amparo promovida en favor de exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su "ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación", el 8 de diciembre pasado.

Latorre Lozano determinó lo anterior debido a que el expriísta preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, no ratificó la demanda de garantías en la que contaba con una suspensión de plano contra los actos reclamados a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al notificarle la resolución y consultarle si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su nombre, por Christian Camacho Ruiz, Duarte Jáquez respondió al actuario judicial que lo visitó: "Previo a realizar manifestación al respecto debo de confirmar con mis abogados".

En consecuencia, el juez dio por no presentada la demanda en favor del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien hace unos días fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ("lavado" de dinero).

"En consecuencia, con apoyo en el tercer párrafo del precepto 15 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Juicio de amparo indirecto 1315/2025-V *, en representación del directo quejoso **. Atento a lo anterior, queda sin efectos la suspensión de plano decretada en favor de los impetrantes del amparo", señaló el juez en acuerdo publicado este martes en listas del Órgano de Administración Judicial.