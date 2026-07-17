Designan a otros dos cárteles como terroristas
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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno estadounidense publicó el jueves en el Registro Federal la designación como organizaciones terroristas extranjeras de otros dos cárteles mexicanos: el Cártel de Juárez, en la frontera con Texas; y Los Viagras, un grupo criminal del estado occidental de Michoacán.
Con estas designaciones suman ocho las organizaciones delictivas mexicanas consideradas terroristas, entre ellas destacan el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una etiqueta que el presidente Donald Trump extendió a partir de febrero de 2025 a los cárteles latinoamericanos de Ecuador, Colombia, Venezuela o Centroamérica y que permite a las autoridades estadounideses acciones más agresivas contra ellos o contra cualquiera que, a su juicio, les preste cualquier tipo de apoyo.
Según argumentó el secretario de Estado Marco Rubio, ambos grupos criminales han cometido actos terroristas o hay un grave riesgo de que los cometan y amenacen "la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, la seguridad nacional, la política exterior o la economía de EU".
La medida supone un nuevo incremento en la presión al gobierno de Claudia Sheinbaum después de la acusación contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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