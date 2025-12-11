Desmienten acusaciones contra CCE por supuestos nexos con Rocha

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- En medio del relevo de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se señaló a dicho organismo de tener nexos con el copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, acusaciones de las que se deslindaron tanto el presidente entrante como el saliente.

El señalamiento fue que el ahora acusado de supuestos ilícitos fue asesor de la presidencia del CCE, en el 2022, el primer año de Francisco Cervantes como presidente de la máxima cúpula empresarial.

Incluso, el Consejo Nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) envió una carta al CCE en la que expresó su "preocupación institucional, ética y jurídica por prácticas que, desde 2023, han puesto en riesgo los estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas".

Los consejeros de la Concanaco aseguraron que fue "público y verificable" que en 2022 el CCE nombró a Rocha como asesor de la presidencia, por lo que pidieron aclarar de manera oficial los vínculos con dicho empresario y advirtieron que en tanto no se haga esa explicación mantendrán su suspensión en el organismo cúpula.

El ahora expresidente del CCE, Francisco Cervantes, aclaró que "es una vinculación que están haciendo...(Rocha) no participó, no estuvo una sola reunión con nosotros, ni siquiera en el consejo, en la que haya participado".

En respuesta a por qué hay fotos en las que sale con Rocha Cantú dijo "yo soy público y hay muchas fotos, pero cómo le haces, no puedo controlar".

Expuso que llegó al CCE porque quería realizar en la Ciudad de México el evento de Miss Universo en el 2022, "pero no pasó nada, por eso en julio de 2022 se hizo un deslinde" de ese empresario.

Concanaco es parte del CCE y se buscará diálogo: Medina Mora

Al respecto, el presidente entrante del CCE, José Medina Mora, afirmó que "el Consejo Coordinador Empresarial no tiene ninguna relación institucional con él, de tal manera que pues no hay esa esa relación digamos".

En respuesta a lo dicho por Concanaco de que hasta que se aclare el tema de Rocha regresará al CCE, organismo del que fue suspendido por decisión de Francisco Cervantes, Medina Mora dijo que buscarán el diálogo con Concanaco para que se pueda reincorporar.

"Institucionalmente Concanaco siguen perteneciendo al Consejo Coordinador Empresarial, aunque ellos hayan decidido no participar. Sin embargo, buscaremos ese diálogo para que puedan de alguna manera reincorporar su participación".