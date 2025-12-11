logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

MARIJÓ ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tras operativo, Segob clausura casino en Ciudad Valles

Al lugar, arribaron inspectores acompañados por elementos de la Guardia Nacional (GN)

Por Huasteca Hoy

Diciembre 11, 2025 12:39 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

Ciudad Valles.- Inspectores de la Secretaría de Gobernación (Segob) Federal clausuraron el Casino Venezia en Ciudad Valles por incumplir con permisos. 

Este miércoles por la tarde, arribaron inspectores acompañados por elementos de la Guardia Nacional (GN) al establecimiento ubicado sobre el bulevar México-Laredo, entre las calles Juan Sarabia y Tamaulipas, en la colonia Obrera.

De manera extraoficial, se dio a conocer que días atrás ya se había realizado una inspección en la que detectaron permisos vencidos, por lo que se solicitó su actualización.

Sin embargo, al no cumplir con dicha disposición, este miércoles procedieron a colocar los sellos de clausura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe mencionar que este establecimiento opera desde 2017 y, en sus inicios, fue denunciado presuntamente por falta de licencia.

Posteriormente, en 2020 también fue clausurado por una causa similar, aunque reabrió a los pocos días.

LEA TAMBIÉN

Casino Royale ya tiene memorial

El monumento recuerda a las víctimas del incendio

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tras operativo, Segob clausura casino en Ciudad Valles
Tras operativo, Segob clausura casino en Ciudad Valles

Tras operativo, Segob clausura casino en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Al lugar, arribaron inspectores acompañados por elementos de la Guardia Nacional (GN)

Huasteca Potosina aparece en la mañanera
Huasteca Potosina aparece en la mañanera

Huasteca Potosina aparece en la mañanera

SLP

Redacción

Turismo federal muestra video de la región y reporta aumento en visitantes internacionales.

Policloses ya atienden a paisanos en Soledad
Policloses ya atienden a paisanos en Soledad

"Policloses" ya atienden a paisanos en Soledad

SLP

PULSO

Líneas de apoyo ciudadano: 4448547807, 4441951673 y WhatsApp 4445870288.

Tres heridos en accidente durante peregrinación guadalupana
Tres heridos en accidente durante peregrinación guadalupana

Tres heridos en accidente durante peregrinación guadalupana

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, mientras avanzaban sobre la carretera libre Ciudad Valles-Rioverde