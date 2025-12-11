Tras operativo, Segob clausura casino en Ciudad Valles

Ciudad Valles.- Inspectores de la Secretaría de Gobernación (Segob) Federal clausuraron el Casino Venezia en Ciudad Valles por incumplir con permisos.

Este miércoles por la tarde, arribaron inspectores acompañados por elementos de la Guardia Nacional (GN) al establecimiento ubicado sobre el bulevar México-Laredo, entre las calles Juan Sarabia y Tamaulipas, en la colonia Obrera.

De manera extraoficial, se dio a conocer que días atrás ya se había realizado una inspección en la que detectaron permisos vencidos, por lo que se solicitó su actualización.

Sin embargo, al no cumplir con dicha disposición, este miércoles procedieron a colocar los sellos de clausura.

Cabe mencionar que este establecimiento opera desde 2017 y, en sus inicios, fue denunciado presuntamente por falta de licencia.

Posteriormente, en 2020 también fue clausurado por una causa similar, aunque reabrió a los pocos días.