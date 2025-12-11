Tras operativo, Segob clausura casino en Ciudad Valles
Al lugar, arribaron inspectores acompañados por elementos de la Guardia Nacional (GN)
Ciudad Valles.- Inspectores de la Secretaría de Gobernación (Segob) Federal clausuraron el Casino Venezia en Ciudad Valles por incumplir con permisos.
Este miércoles por la tarde, arribaron inspectores acompañados por elementos de la Guardia Nacional (GN) al establecimiento ubicado sobre el bulevar México-Laredo, entre las calles Juan Sarabia y Tamaulipas, en la colonia Obrera.
De manera extraoficial, se dio a conocer que días atrás ya se había realizado una inspección en la que detectaron permisos vencidos, por lo que se solicitó su actualización.
Sin embargo, al no cumplir con dicha disposición, este miércoles procedieron a colocar los sellos de clausura.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cabe mencionar que este establecimiento opera desde 2017 y, en sus inicios, fue denunciado presuntamente por falta de licencia.
Posteriormente, en 2020 también fue clausurado por una causa similar, aunque reabrió a los pocos días.
Casino Royale ya tiene memorial
El monumento recuerda a las víctimas del incendio
no te pierdas estas noticias
Tras operativo, Segob clausura casino en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Al lugar, arribaron inspectores acompañados por elementos de la Guardia Nacional (GN)
Huasteca Potosina aparece en la mañanera
Redacción
Turismo federal muestra video de la región y reporta aumento en visitantes internacionales.
"Policloses" ya atienden a paisanos en Soledad
PULSO
Líneas de apoyo ciudadano: 4448547807, 4441951673 y WhatsApp 4445870288.