Destaca Sheinbaum reacción de gobierno de SLP en la Huasteca
Resaltó que el gobernador acudió personalmente a los municipios más afectados
Durante la conferencia de prensa "La Mañanera del Pueblo", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la rápida reacción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ante las intensas lluvias e inundaciones registradas en la región Huasteca.
La mandataria federal señaló que, pese a la magnitud de los daños ocasionados por las precipitaciones, hasta ayer San Luis Potosí logró evitar pérdidas humanas y personas desaparecidas, lo que atribuyó a la presencia inmediata del gobierno estatal en las zonas afectadas y al despliegue coordinado de Protección Civil, la Guardia Civil Estatal y brigadas de apoyo social.
Sheinbaum resaltó que Gallardo Cardona acudió personalmente a los municipios más afectados, donde encabezó las labores de rehabilitación y entrega de víveres, kits de limpieza, colchonetas y enseres domésticos, además de supervisar las tareas de desinfección y saneamiento en calles y viviendas.
De acuerdo con los reportes del Gobierno potosino, desde el fin de semana se mantiene un operativo permanente de atención humanitaria y reconstrucción en municipios como Tamazunchale, Axtla, Matlapa y San Martín Chalchicuautla, con maquinaria, alimentos, agua potable y apoyo médico.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En un comunicado, la administración estatal señaló que la mención de la presidenta reafirma el reconocimiento nacional al trabajo del Gobierno de San Luis Potosí, que ha demostrado capacidad de respuesta, coordinación y sensibilidad social ante emergencias naturales.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Destaca Sheinbaum reacción de gobierno de SLP en la Huasteca
Redacción
Resaltó que el gobernador acudió personalmente a los municipios más afectados
CFE restablece 91% del suministro eléctrico en estados afectados por lluvias
El Universal
La directora Emilia Calleja informó que continúan los trabajos en zonas de Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí
Damnificados denuncian presencia de chapopote tras inundaciones en Poza Rica
El Universal
Vecinos aseguran que el desbordamiento del río Cazones dejó manchas de aceite y olor a combustible en sus viviendas