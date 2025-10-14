Javier Aguirre responde a críticas y rechaza renunciar al Tri

Para el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, la presión y el ambiente hostil que se ha generado tras la goleada recibida a manos de Colombia, es "parte del trabajo de ser director técnico".

El "Vasco" fue contundente sobre todos los comentarios que exigen que ponga su renuncia antes del Mundial.

"Esto del 'Vasco' Aguirre que presente su renuncia yo creo que me pasó desde hace 28 años. Lo he leído tantas veces, que terminas por entender que así es este negocio; si no estoy preparado para leer eso y que me afecte, no estoy preparado para ello", comentó el técnico del Tri en conferencia de prensa.

Por otra parte, el "Vasco" habló de cómo afectó el resultado del sábado pasado en Arlington, Texas, a todos los jugadores.

"Nos demostró muchas cosas, que los jugadores, en algunos aspectos personales, pues se sintieron que dieron un paso atrás en la elección de ellos mismos; tienen que redoblar esfuerzos porque ven que cada día está más cerca (El Mundial) y que no están, de alguna manera, rindiendo lo que se esperaba de ellos a nivel personal".

Sobre el rival de esta noche en el Estadio Akron, la selección de Ecuador, —que llega clasificada como una de las mejores del área de Conmebol al haber quedado segundo de la clasificación—, Aguirre destacó la jerarquía y el momento en el que llegan.

"Lo comentamos en el vestidor: estos ya son duelos mundialistas, con ambiente mundialista, todo el país se vuelca con el resultado de la Selección Mexicana. Es el mejor escenario que se me puede presentar, además venimos de una derrota; el ambiente está con lupa. Todo esto es parte de un proceso que yo pedí para llegar de la mejor manera posible", comentó.

Además de limpiar su imagen, el Tri llega con la encomienda de plantar cara a las naciones de la Conmebol, ya que solamente registra una victoria en sus últimos nueve compromisos. Además, ha recibido 20 anotaciones y solo le han marcado siete goles.

El último enfrentamiento ante Ecuador fue el año pasado, en un compromiso correspondiente a la fase de grupos de la Copa América, en donde la Selección Mexicana se quedó en la primera instancia.