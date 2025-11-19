Detenido autor intelectual del homicidio de Manzo en Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este miércoles sobre la detención de Jorge Armando "N", identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que, mediante la colaboración de las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de vigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados