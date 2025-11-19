Detenido autor intelectual del homicidio de Manzo en Uruapan
Omar García Harfuch revela detalles sobre la captura del autor intelectual del crimen de Manzo
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este miércoles sobre la detención de Jorge Armando "N", identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que, mediante la colaboración de las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de vigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados
no te pierdas estas noticias
Detenido autor intelectual del homicidio de Manzo en Uruapan
El Universal
Omar García Harfuch revela detalles sobre la captura del autor intelectual del crimen de Manzo
México incrementa comercio con EU en agosto
El Universal
México se posiciona como líder en el comercio de bienes con Estados Unidos en el mes de agosto.
Nayarit se consolida como destino turístico con nuevas inversiones
El Universal
Nayarit, líder en turismo sostenible y crecimiento económico gracias a inversiones