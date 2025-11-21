logo pulso
Detenidos escoltas de Carlos Manzo en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán arresta a escoltas vinculados con el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan.

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 02:31 p.m.
A
Detenidos escoltas de Carlos Manzo en Michoacán

URUAPAN, Mich., noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, detuvo a un grupo de escoltas que le brindaban seguridad personal al alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre, en un evento público.

El requerimiento de los guardias de Manzo, es parte de las investigaciones relacionadas al homicidio del presidente municipal independiente.

La FGE, todavía no ha dado detalles del número de escoltas detenidos, pero fuentes de la institución señalaron a EL UNIVERSAL que "no vamos a dejar ningún cabo suelto y vamos a seguir".

El pasado 11 de noviembre, la viuda de Manzo y alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, dijo que si bien desconfiaba de todo y de todas las personas, ese grupo de escoltas permanecía a cargo de la seguridad de su familia.

SLP

El Universal

La Fiscalía de Michoacán arresta a escoltas vinculados con el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan.

