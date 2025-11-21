Detectan cuatro tiraderos clandestinos en Villa de Pozos

La Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos identificó cuatro tiraderos clandestinos activos en distintas zonas del municipio, situación que encendió alertas por el impacto en el entorno y en la calidad de vida de los habitantes.

El titular del área, Alejandro Leal Espinosa, informó que cada punto está bajo revisión para determinar el origen de los desechos. Cuando se presume la presencia de residuos industriales, las investigaciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), autoridad encargada de aplicar sanciones.

En los casos donde se detecta basura doméstica, explicó que se busca al responsable, se clausura el sitio utilizado como tiradero y se realiza una limpieza integral para evitar que vuelva a ser usado de manera ilegal.

Leal Espinosa indicó que los operativos forman parte de una estrategia municipal que busca frenar los depósitos irregulares y promover una correcta disposición de residuos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí