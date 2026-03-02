Detienen a 10 tras concierto de Shakira en el Zócalo
Entre los detenidos hay un menor de edad y personas con antecedentes por robo en la Ciudad de México.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Tras elconcierto de Shakira
en el Zócalo capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina reportó la detención de 10 personas, seis de ellas, por el robo de celulares, y tres por posesión de droga y uno por impedir el libre tránsito.
De acuerdo con la relatoría de la SSC, de esos seis detenidos, uno es menor de edad.
El primer hecho ocurrió en la calle Francisco I. Madero y su esquina con la Plaza de la Constitución, donde un transeúnte solicitó el apoyo de los uniformados y denunció a un joven que se encontraba metros adelante, como el probable responsable de sustraerle su teléfono celular.
"De inmediato, los efectivos lo interceptaron y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron dicho dispositivo móvil, por lo que pusieron al joven de 17 años de edad a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente", expuso la SSC.
Detalló que el segundo robó ocurrió en las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, donde observaron a una mujer y a dos hombres que empujaban de manera intencional a los espectadores, posteriormente, al parecer, los desapoderaban de sus teléfonos móviles y se los pasaban entre ellos.
"Rápidamente, se acercaron a ellos, les marcaron el alto y les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les encontraron un teléfono, el cual fue reconocido por una joven; ante tales hechos, los probables implicados de 23, 26 y 35 años de edad, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente", explicó la SSC.
La dependencia capitalina narró que metros adelante, los uniformados fueron requeridos por una mujer, quien señaló a un sujeto como el probable responsable de robarle su monedero; en una rápida acción lo alcanzaron y tras realizarle una revisión de seguridad, le hallaron dicho objeto y 15 bolsitas con aparente marihuana. Por lo anterior, los policías detuvieron al posible responsable de 22 años de edad y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.
Además, refirió, en el mismo punto, los oficiales observaron cómo un hombre y una mujer sustrajeron de la bolsa del pantalón de una joven su teléfono celular, por lo que, al estar en presencia de un posible hecho delictivo, les marcaron el alto y les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le encontraron el dispositivo móvil.
Tras ser reconocido por la afectada, el sujeto de 28 años y la mujer de 27 años de edad fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
Cabe señalar que, luego de un cruce de información se supo que ambos detenidos cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo en los años 2018 y 2019, respectivamente. Asimismo, se supo que el sujeto cuenta con cuatro carpetas de investigación por diversos delitos.
-----Detenidos por posesión de droga
Otra detención ocurrió en la avenida de La República, donde los policías observaron a un sujeto que manipulaba un cigarrillo con las características de la marihuana; tras marcarle el alto le hallaron seis cigarrillos elaborados con dicho vegetal; ante tales hechos, el sujeto de 42 años de edad fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.
Además, durante los trabajos para agilizar la vialidad e impedir enseres que aparten lugares de estacionamiento en las calles República de Perú y República de Brasil, los efectivos detuvieron a un hombre 33 años de edad, quien fue puesto a disposición del Juez Cívico correspondiente, quien determinará la sanción correspondiente.
Por último, en la calle Independencia, detuvieron a un hombre 24 años de edad, quien transportaba tres botellas de solventes, pañuelos desechables y gazas, por lo que fue puesto a disposición del Juez Cívico correspondiente.
Es importante destacar que todos los tenidos fueron enterados de sus derechos constitucionales antes de ser trasladados a la autoridad competente.
Como parte del operativo de seguridad y derivado de los filtros de revisiones aleatorias en las calles aledañas al Zócalo, los policías de la SSC retiraron objetos prohibidos como botellas de bebidas alcohólicas, latas de cerveza desodorantes en aerosol, envases de perfumes, botellas de vidrio y paraguas.
Además, el dispositivo de seguridad y vialidad, continuó hasta el término del concierto y el desaforo total de los asistentes en todo el primer cuadro, y las vías de circulación fueron reabiertas en su totalidad.
