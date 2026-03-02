Detienen a 10 tras concierto de Shakira en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Tras el

de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en el Zócalo capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana () capitalina reportó la, seis de ellas, por el, y tres pory uno por impedir el libre tránsito.De acuerdo con la relatoría de la, de esos, uno esEl primer hecho ocurrió en lay su esquina con la Plaza de la Constitución, donde un transeúnte solicitó el apoyo de los uniformados y denunció a un joven que se encontraba metros adelante, como el probable responsable de sustraerle su teléfono celular."De inmediato, los efectivos lo interceptaron y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, le realizaron una, tras la cual le hallaron dicho, por lo que pusieron al joven de 17 años de edad a disposición del agente delcorrespondiente", expuso laDetalló que el segundo robó ocurrió en las calles, donde observaron a una mujer y a dos hombres que empujaban de manera intencional a los espectadores, posteriormente, al parecer, los desapoderaban de sus teléfonos móviles y se los pasaban entre ellos."Rápidamente, se acercaron a ellos, lesy les realizaron una, tras la cual les encontraron un teléfono, el cual fue reconocido por una joven; ante tales hechos, los probables implicados de 23, 26 y 35 años de edad, fueron trasladados ante el agente delcorrespondiente", explicó laLa dependencia capitalina narró que metros adelante, los uniformados fueron requeridos por una mujer, quien señaló a un sujeto como el probable responsable de robarle su monedero; en una rápida acción lo alcanzaron y tras realizarle una, le hallaron dicho objeto ycon. Por lo anterior, los policías detuvieron al posible responsable de 22 años de edad y lo pusieron a disposición del agente delcorrespondiente.Además, refirió, en el mismo punto, los oficiales observaron cómo un hombre y una mujer sustrajeron de la bolsa del pantalón de una joven su teléfono celular, por lo que, al estar en presencia de un posible hecho delictivo, lesy les realizaron una, tras la cual le encontraron elTras ser reconocido por la afectada, el sujeto de 28 años y la mujer de 27 años de edad fueron puestos a disposición del agente delcorrespondiente, quien determinará suCabe señalar que, luego de un cruce de información se supo que amboscuentan con unde la Ciudad de México por el delito deen los años 2018 y 2019, respectivamente. Asimismo, se supo que el sujeto cuenta con cuatropor diversos delitos.-----porOtra detención ocurrió en la, donde los policías observaron a un sujeto que manipulaba un cigarrillo con las características de la marihuana; tras marcarle el alto le hallaron seis cigarrillos elaborados con dicho vegetal; ante tales hechos, el sujeto de 42 años de edad fue detenido y trasladado ante el agente delcorrespondiente.Además, durante los trabajos para agilizar la vialidad e impedir enseres que aparten lugares de estacionamiento en las callesy República de Brasil, los efectivos detuvieron a un hombre 33 años de edad, quien fue puesto a disposición delcorrespondiente, quien determinará la sanción correspondiente.Por último, en la, detuvieron a un hombre 24 años de edad, quien transportaba tres, pañuelos desechables y gazas, por lo que fue puesto a disposición delcorrespondiente.Es importante destacar que todos los tenidos fueron enterados de susantes de ser trasladados a laComo parte dely derivado de los filtros de revisiones aleatorias en las calles aledañas al Zócalo, los policías de laretiraroncomo, latas de cerveza desodorantes en aerosol, envases de perfumes, botellas de vidrio y paraguas.Además, ely vialidad, continuó hasta el término dely elde los asistentes en todo el primer cuadro, y lasfueron reabiertas en su totalidad.