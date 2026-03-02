Se reactiva incendio en Villa de Reyes
También se reporta el control de un siniestro en Tanquián
La fuerza operativa de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que combate la reactivación de un incendio en el Municipio de Villa de Reyes, con el apoyo de autoridades municipales.
De igual manera, el personal acudió a brindar apoyo para controlar otro incendio de vegetación en Fracción San Miguel, perteneciente a Tanquián de Escobedo.
Se exhortó a la población a reportar incendios ocasionados de manera intencional, haciendo uso de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima.
Se registraron en Villa de Pozos 46 incendios durante febrero
La corporación municipal reportó, también, 12 fugas de gas y 7 accidentes vehiculares
