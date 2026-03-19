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Detienen a hija del "Mayo" y abaten a 11 tras operativo en Sinaloa

Mónica Zambada fue liberada después y se retuvo a un sujeto más vinculado a facción de "Los Mayos"

Por El Universal

Marzo 19, 2026 02:56 p.m.
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Foto: Semar/Archivo

Foto: Semar/Archivo

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y otras autoridades detuvieron en Sinaloa a un sujeto de una célula delictiva de la facción "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa y fueron abatidos 11 presuntos delincuentes.

Al arribar al sitio, en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, los uniformados fueron objetos de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelieron el ataque.

"Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

"Se mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población", detalló el Gabinete de Seguridad.

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Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, (Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", Zambada) quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley.

Esto luego que los efectivos realizaron un despliegue operativo en diversos municipios de la entidad.

El Gabinete de Seguridad detalló que en continuidad a este operativo se ubicó un inmueble utilizado por una célula delictiva afín a "Los Mayos".

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