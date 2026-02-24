logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a otro presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo

Fiscal Carlos Torres Piña informó que la audiencia de vinculación a proceso será en breve.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 01:40 p.m.
A
Detienen a otro presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo

MORELIA, Mich., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El fiscal de Michoacán,

Carlos Torres Piña
, informó que este lunes, personal a su cargo detuvo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


a otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
"Ayer (domingo) se detuvo a Alan 'N', quien participó el día de los hechos el 1 de noviembre (del 2025), tanto en el traslado y movilidad de quienes perpetraron este hecho, Ramiro 'N' y Fernando 'N', a la zona de Tiamba (en Uruapan)".
Torres Piña expuso que Alan "N" está directamente vinculado y tenía coordinación con Baruc "N", que es quien asesina a Ramiro y Fernando "N", entre el 9 y 10 de noviembre.
"Ya teníamos la orden de localización; se le detuvo y en un rato más va a ser la audiencia de vinculación a proceso y seguimos avanzando en el tema de la investigación del homicidio de Carlos Manzo", dijo.
A pregunta expresa, el titular de la FGE en Michoacán precisó que la detención de Alan "N" fue en la ciudad de Uruapan.
"Y todavía estamos trabajando en otros personajesinvolucrados en el hecho", advirtió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a otro presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo
Detienen a otro presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo

Detienen a otro presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo

SLP

El Universal

Fiscal Carlos Torres Piña informó que la audiencia de vinculación a proceso será en breve.

Atacan a balazos a presidenta de Bacanora; muere su hijo
Atacan a balazos a presidenta de Bacanora; muere su hijo

Atacan a balazos a presidenta de Bacanora; muere su hijo

SLP

El Universal

Fiscal estatal confirmó que la alcaldesa está fuera de peligro tras el incidente armado

Violencia tras muerte de El Mencho causa pérdidas a comercios
Violencia tras muerte de El Mencho causa pérdidas a comercios

Violencia tras muerte de "El Mencho" causa pérdidas a comercios

SLP

El Universal

Concanaco señala que cerca de un millón de negocios y 4.8 millones de trabajadores resultaron afectados.

Amacarga advierte riesgos para transportistas tras muerte de El Mencho
Amacarga advierte riesgos para transportistas tras muerte de El Mencho

Amacarga advierte riesgos para transportistas tras muerte de "El Mencho"

SLP

El Universal

Transportistas optan por rutas alternas para evitar zonas de alto riesgo tras bloqueos recientes.