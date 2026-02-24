Detienen a otro presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo
Fiscal Carlos Torres Piña informó que la audiencia de vinculación a proceso será en breve.
A
MORELIA, Mich., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El fiscal de Michoacán,Carlos Torres Piña , informó que este lunes, personal a su cargo detuvo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
a otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
"Ayer (domingo) se detuvo a Alan 'N', quien participó el día de los hechos el 1 de noviembre (del 2025), tanto en el traslado y movilidad de quienes perpetraron este hecho, Ramiro 'N' y Fernando 'N', a la zona de Tiamba (en Uruapan)".
Torres Piña expuso que Alan "N" está directamente vinculado y tenía coordinación con Baruc "N", que es quien asesina a Ramiro y Fernando "N", entre el 9 y 10 de noviembre.
"Ya teníamos la orden de localización; se le detuvo y en un rato más va a ser la audiencia de vinculación a proceso y seguimos avanzando en el tema de la investigación del homicidio de Carlos Manzo", dijo.
A pregunta expresa, el titular de la FGE en Michoacán precisó que la detención de Alan "N" fue en la ciudad de Uruapan.
"Y todavía estamos trabajando en otros personajesinvolucrados en el hecho", advirtió.
no te pierdas estas noticias
Detienen a otro presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo
SLP
El Universal
Fiscal Carlos Torres Piña informó que la audiencia de vinculación a proceso será en breve.
Atacan a balazos a presidenta de Bacanora; muere su hijo
SLP
El Universal
Fiscal estatal confirmó que la alcaldesa está fuera de peligro tras el incidente armado
Violencia tras muerte de "El Mencho" causa pérdidas a comercios
SLP
El Universal
Concanaco señala que cerca de un millón de negocios y 4.8 millones de trabajadores resultaron afectados.