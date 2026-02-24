SEGE no tiene reportes de "Therians" en escuelas

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que en las escuelas de la entidad debe prevalecer la disciplina y el respeto a los reglamentos internos, luego de ser cuestionado sobre las expresiones juveniles conocidas como "Therians".

El funcionario explicó que el objetivo principal de la dependencia es garantizar la seguridad de los alumnos dentro de las instituciones educativas, así como brindarles formación académica conforme a los planes y programas establecidos.

Indicó que, en caso de presentarse algún cambio de conducta o situación particular en los estudiantes, las escuelas cuentan con personal multidisciplinario para orientar y atender cada caso; sin embargo, subrayó que no se permitirán acciones que contravengan los reglamentos internos.

Torres Cedillo recordó que en años anteriores se realizaron modificaciones normativas, como el ajuste que permitió a las alumnas optar por pantalón en lugar de falda como parte del uniforme escolar, tras un proceso de análisis y reforma legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, afirmó que ante cualquier posible cambio relacionado con nuevas dinámicas juveniles, la SEGE está abierta al diálogo, siempre que exista un análisis previo y consultas con docentes, padres de familia y alumnos.

Respecto a los llamados "Therians", el titular de la SEGE precisó que hasta el momento no se ha recibido ningún reporte formal en las escuelas del estado, aunque aseguró que se mantendrán atentos ante cualquier situación.

"Todos los días en las ocho mil escuelas del estado ocurre algo; cualquier situación que salga de lo reglamentario se nos informa y estaremos atentos", puntualizó.