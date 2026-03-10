Detienen a sujeto acusado de matar a golpes a sobrinos

Un hombre identificado como Damián "N" asesinó a golpes a sus sobrinos menores de edad en el municipio de Ángel Albino Corzo, debido a lo cual fue arrestado por agentes de la policía.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sahara Munira José Flores, dio a conocer que las víctimas son Carín y Rubi, de siete y 13 años de edad, correspondientemente, cuyos cuerpos fueron encontrados en la casa de su tío.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por los crímenes de feminicidio y homicidio. "De acuerdo con los actos de investigación, la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico secundario".

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. "No habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva que atente contra niños, adolescentes y mujeres; se actuará con contundencia y mano firme, para que los responsables enfrenten la justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

José Flores pidió justicia para el niño y la adolescente. "Es fundamental que las autoridades realicen una investigación exhaustiva, transparente y con perspectiva de derechos de la niñez, para garantizar que se haga justicia y que se aplique todo el peso de la ley".