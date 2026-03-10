Detienen a sujeto acusado de matar a golpes a sobrinos
Las víctimas, de 7 y 13 años, fueron halladas sin vida en la casa de su tío; Fiscalía de Chiapas abrió investigación
Un hombre identificado como Damián "N" asesinó a golpes a sus sobrinos menores de edad en el municipio de Ángel Albino Corzo, debido a lo cual fue arrestado por agentes de la policía.
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sahara Munira José Flores, dio a conocer que las víctimas son Carín y Rubi, de siete y 13 años de edad, correspondientemente, cuyos cuerpos fueron encontrados en la casa de su tío.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por los crímenes de feminicidio y homicidio. "De acuerdo con los actos de investigación, la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico secundario".
El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. "No habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva que atente contra niños, adolescentes y mujeres; se actuará con contundencia y mano firme, para que los responsables enfrenten la justicia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
José Flores pidió justicia para el niño y la adolescente. "Es fundamental que las autoridades realicen una investigación exhaustiva, transparente y con perspectiva de derechos de la niñez, para garantizar que se haga justicia y que se aplique todo el peso de la ley".
no te pierdas estas noticias
Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en CDMX
El Universal
Son tres trabajadores localizados sin vida en total
Sinaloa registra 14 feminicidios en lo que va del año
El Universal
Fiscalía informa que el presunto asesino de la activista buscadora Rubí Patricia ya fue vinculado a proceso
Sheinbaum reporta reducción de 44% en homicidios dolosos
El Universal
La presidenta afirmó que febrero registró el nivel más bajo en al menos 10 años