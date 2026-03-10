Sinaloa registra 14 feminicidios en lo que va del año

CULIACÁN, Sin.- La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo que de los 17 homicidios de mujeres que se han cometido este año, 14 de ellos han sido clasificados como feminicidios, en el caso más reciente de la activista de búsqueda, Rubí Patricia, el presunto responsable ya fue vinculado a proceso.

Comentó que, en la continuación de la audiencia inicial, el juez de control vinculó a proceso a José Manuel "N" por el delito de feminicidio agravado y le dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.

Recordó que la madre buscadora fue encontrada muerta en un departamento del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, de la ciudad de Mazatlán, el pasado 27 de febrero, por lo que se abrió una carpeta de investigación en la que se recabaron evidencias, videos y otros elementos que permitieron identificar al presunto homicida.

Dio a conocer que en cada uno de los 14 feminicidios que se han cometido este año se tienen integradas las carpetas de investigación en las que se trabaja con la recolección de evidencias, testimonios y estudios de laboratorio.

La mañana del pasado miércoles 4 de marzo, en la celebración de la audiencia inicial, en la que el imputado y sus abogados se reservaron el derecho a declarar, el representante de la Fiscalía General del Estado documentó las pruebas sobre el feminicidio de la madre buscadora, la cual recibió 14 lesiones de arma punzocortante en su cuerpo.

Se estableció que el imputado, José Manuel "N", de 24 años, luego de convivir con su novia, se trasladó a la casa de la víctima, para ello portaba un arma blanca, con la que presuntamente le quitó la vida a la joven madre.