Detienen a sujeto por masacre en Puebla

PUEBLA, Pue.- Las autoridades ministeriales lograron la detención de una persona presuntamente involucrada en el asesinato de 10 individuos: siete integrantes de una familia y tres trabajadores, en un domicilio ubicado en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo.

La titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que el lunes se logró la aprehensión del involucrado en el caso ocurrido en la mixteca poblana.

"Es importante que les informe que el día de ayer esta fiscalía detuvo a una persona, un masculino que derivó de los actos de investigación por los hechos ocurridos en este inmueble", dijo en conferencia de prensa.

La funcionaria estatal rectificó los informes dados a conocer inicialmente: fueron 10 víctimas, de las cuales siete eran familiares y tres trabajadores. Entre ellas había tres menores de edad de 16, 15 y una bebé de un mes, quien murió por asfixia al ser protegida por su madre, el resto fue asesinado por disparos de arma de fuego.

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En un informe, detalló que elementos de la Fiscalía General del Estado recibieron a las 00:40 horas del domingo pasado el aviso del hallazgo de nueve cuerpos dentro de un rancho y una mujer malherida, con impacto de bala en la cabeza, la cual falleció cuando era trasladada al hospital.

En la zona, expuso, se comisionaron peritos en criminalística de campo, agentes de investigación y elementos de diversas corporaciones.

"Las investigaciones que se han llevado son entrevistas de vecinos en la localidad, a familiares y personas cercanas, de primeros respondientes y paramédicos", precisó.

Además, apuntó, se han realizado inspecciones ministeriales y sobrevuelos con drones en áreas de interés, y se reunieron videograbaciones de cámaras públicas y privadas, para realizar un análisis de lo que sucedió en el lugar la noche del multihomicidio.

Pastor Betancourt ratificó que una línea de investigación "es un problema familiar", y admitió que se trata de dos vertientes: una probable venganza del hijo por ingresarlo a un anexo por problemas de drogas y conflictos familiares por terrenos. Aunque no acepto dar información sobre el detenido, la fiscal dijo que no se trata del hijo, a quien se le ha señalado como uno de los responsables. "No, no es la misma persona, es persona diversa", aseguró.

Se informa que el detenido es Juan Manuel "N", a quien medios locales han identificado como sobrino de Cecilio Torres e integrante de la banda Los Chetos.