Detienen a tres mujeres por el asesinato de niña de 4 años en Juchitán

Las detenidas, originarias del Estado de México y Chiapas, también son investigadas por el homicidio de la madre del menor

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 11:24 a.m.
A
OAXACA, Oax.- Como resultado del despliegue operativo en el municipio de Juchitán de Zaragoza, el Gabinete de Seguridad de Oaxaca reporta la captura de tres personas originarias del Estado de México y Chiapas, implicadas en el asesinato de una persona menor de edad y se indaga su probable participación en otros homicidios.

Mediante un trabajo interinstitucional de búsqueda e inteligencia criminal, fueron capturadas tres mujeres identificadas, como: R.E.B.N., originaria del Estado de México, así como M.G.S.P. y R.I.P.G., provenientes de Chiapas, como presuntas responsables de la desaparición y fallecimiento de N.D.S.G., de 4 años de edad.

También, son investigadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por su probable participación en el asesinato de tres personas, una de ellas la madre de la víctima menor de edad; suscitado la tarde del 10 de noviembre, en ese municipio de la región Istmo de Tehuantepec.

El gobernador Salomón Jara Cruz condenó este hecho e instruyó a las instancias de seguridad a colaborar con la FGEO para esclarecer este caso y que no quede impune.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En estas acciones participan elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

