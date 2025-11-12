Sheinbaum felicita a López Obrador por su cumpleaños 72

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una felicitación por su cumpleaños al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien mañana jueves cumplirá 72 años de edad.

Al término de la conferencia mañanera de este miércoles, la jefa del Ejecutivo federal expresó:

"Le enviamos felicitaciones desde aquí, cariñosas, de aquí a Palenque. Un abrazo, es mañana", dijo.

La mandataria federal indicó que no tiene conocimiento de una supuesta gira por el país del exmandatario federal para presentar su nuevo libro.

"¿Sabe de la gira que se dice que el expresidente va hacer para presentar su libro?", se le preguntó.

"No, no tengo ningún conocimiento de ello", respondió.

En el salón Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este fin de semana visitará, como parte de su gira de trabajo, Campeche y Tabasco, estado natal del exmandatario federal.