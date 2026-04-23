Día del Trabajo: ¿cómo será el pago si trabajas el 1 de mayo?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- El próximo

en México se conmemora el

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, una fecha significativa donde se reflexiona sobre el valor del trabajo y se promueven los derechos humanos en el ámbito laboral.En ese sentido, esta fecha es considerada como un, esto significa que losdisfrutarán de un día de asueto; sin embargo, en algunos centros de trabajo es indispensable la asistencia y cada año, surge la duda si este día debe pagarse al doble. Así que a continuación te diremos qué es lo que establece la LFT en estos casos.De acuerdo con elde la, si acordaste con tu empresa trabajar el, tienes derecho de que se te pague conforme a lo establecido:TuMás unpor trabajar en un día de descanso obligatorio.Esto es igual a un"En los casos del artículo anterior losy los patrones determinarán el número deque deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá laPermanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje. Losquedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, unpor el servicio prestado".Si tienes dudas con tus días de descanso obligatorio o, en caso de no ver reflejado el pago extra en tu recibo de nómina, comunícate a laaly 800 717 2942 o, acude a la oficina central ubicada en, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.