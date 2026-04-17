Diputados abren foro nacional sobre liderazgo de mujeres

La Cámara de Diputados fue sede del foro "Soberanía nacional con voz de mujer. Foro nacional de liderazgo y participación política", donde legisladoras y colectivos feministas discutieron paridad, agenda política y retos hacia el proceso electoral de 2027.

El encuentro, organizado por la Comisión de Igualdad de Género, reunió a más de 300 mujeres de 26 entidades del país, quienes plantearon la necesidad de que la paridad no sea solo numérica, sino que se traduzca en capacidad real de decisión y ejercicio del poder.

Durante la inauguración, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno señaló que no puede haber soberanía sin participación plena de las mujeres, mientras que otras legisladoras coincidieron en que, pese a los avances, aún persisten barreras estructurales que limitan su acceso a espacios de decisión.

En el foro también se abordaron temas como la construcción de una agenda feminista rumbo a 2027, la participación política en la llamada Cuarta Transformación, el papel de los medios de comunicación y la necesidad de consolidar un Sistema Nacional de Cuidados.

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Como parte de los trabajos, se desarrollaron seis mesas temáticas enfocadas en paridad sustantiva, agenda feminista, soberanía, participación política, comunicación con perspectiva de género y políticas de cuidado, con el objetivo de generar propuestas que se traduzcan en iniciativas y políticas públicas.