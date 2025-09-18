Diputados aprueban calendario de comparecencias para glosa del Informe de Gobierno
Funcionarios del gobierno federal se preparan para exponer resultados del Primer Informe ante el pleno
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, el calendario de comparecencias de funcionarios del gobierno federal, para que expongan los resultados del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La primera en presentarse ante el pleno en San Lázaro, será la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el 23 de septiembre a las 11:00 horas.
Al día siguiente, el titular de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, a la misma hora. Para el 22 de octubre, será el turno de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a las 11: 00 horas. Ambos se presentarán ante el pleno.
Por otra parte, los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expondrán ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Ebrad Casaubón está agendado para el 20 de octubre, y el día que comparecerá Harfuch está por definirse.
Ante comisiones comparecerán: Mario Delgado, secretario de Educación, el 2 de octubre; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, el 9 de octubre; Víctor Rodríguez, director de Pemex, el 24 de octubre; y Emilia Esther Calleja, directora de la CFE, el 27 de octubre.
El 7 de noviembre comparecerán ante la Comisión de Salud, los titulares de Salud, David Kershenobich; del IMSS, Zoé Robledo; del ISSSTE, Martí Batres; y del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch.
