logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Quitan a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado

Adán Augusto López, aseguró en entrevista no se trata de una revancha

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:36 p.m.
A
Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado

Morena y sus aliados al interior de la Junta de Coordinación Política del Senado, acordaron quitar la presidencia de la Comisión de Marina al senador del PRI, Alejandro Moreno, bajo el argumento de que al renunciar Néstor Camarillo a la bancada tricolor, ya no le corresponde ese espacio.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, aseguró en entrevista no se trata de una revancha contra "Alito" Moreno.
"Se lo digo claramente. El grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambio la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron. Se va reduciendo en términos de proporcionalidad los espacios que le correspondían", comentó.
Al iniciar la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció el acuerdo por el cual deja de ser presidente de la Comisión de Marina, Alejandro Moreno, y en su lugar se nombró al morenista Carlos Lomelí Bolaños. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado
Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado

Quitan a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado

SLP

El Universal

Adán Augusto López, aseguró en entrevista no se trata de una revancha

Llega Hernán Bermúdez Requena a México tras expulsión de Paraguay
Llega Hernán Bermúdez Requena a México tras expulsión de Paraguay

Llega Hernán Bermúdez Requena a México tras expulsión de Paraguay

SLP

EFE

Tras su arresto en Paraguay, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a prisión en México

Mark Carney llega a México para fortalecer relaciones bilaterales
Mark Carney llega a México para fortalecer relaciones bilaterales

Mark Carney llega a México para fortalecer relaciones bilaterales

SLP

EFE

Temas como seguridad, comercio y energía en la agenda de la reunión entre Carney y Sheinbaum

Desigualdad Salarial: mujeres en México cobran menos que hombres
Desigualdad Salarial: mujeres en México cobran menos que hombres

Desigualdad Salarial: mujeres en México cobran menos que hombres

SLP

EFE

La desigualdad salarial entre mujeres y hombres en México evidencia la brecha de género en el ámbito laboral.