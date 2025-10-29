Diputados brillan por su ausencia en San Lázaro; siguen en desacato

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mañana de este miércoles, a las 11:29 horas, inició la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con la presencia de sólo 297 legisladores, de 500, a pesar de que fue convocada para que se desarrollara de manera presencial.

Con lo cual, los diputados siguen en desacato al llamado que han hecho la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, para que acudan a San Lázaro para cumplir con su labor legislativa.

Cabe recordar que el pasado 24 de octubre, sesionó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y de 58 legisladores que la integran, sólo acudió de manera presencial el diputado Reginaldo Sandoval, quien habló ante un salón vacío; y 45 legisladores siguieron la sesión vía remota.

El 26 de octubre, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a los legisladores para que acudan a las sesiones de la Cámara de Diputados, ante las inasistencias masivas.

"Tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno, cada una, para cumplir con nuestra responsabilidad. Sí tenemos que exigir que haya presencia en comisiones y en el pleno, de diputadas y diputados, finalmente esa es nuestra responsabilidad", dijo.