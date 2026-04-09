Diputados de MC y Morena protagonizan riña en Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- En la Cámara de Diputados, durante la aprobación de la reforma electoral del Plan B propuesto por Claudia Sheinbaum, la sesión también se protagonizaron riñas entre insultos y descalificaciones.

Diputados MC y Morena protagonizan riña durante sesión

El debate en lo general y en lo particular se extendió por más de 14 horas, y en total se interpusieron 137 reservas y participaron 131 oradores, de los cuales la mayoría aprovechó para atacar a otros partidos.

Uno de los momentos que fueron destacados en redes sociales fue cuando el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil, colocara una cubeta con chapopote que recogió de las playas de Veracruz cerca del bloque de Morena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respuesta de Morena y reacciones en la Cámara

Como respuesta, la legisladora de Morena, Paola Tenorio Adame, arrojó el contenedor sobre la alfombra en dirección al diputado de MC, a lo que él respondió: "Ya dejaron su mier..., ojalá que esta sí la limpien".

En el video se escucha cómo parlamentarios de diversos partidos se lanzan gritos los unos a los otros, mientras la mesa directiva pedía respeto durante la sesión y a la Cámara de Diputados.

Ante los hechos, Sergio Gil publicó en sus redes sociales un video con la descripción "Mucho ruido por una cubeta. Mucho silencio por 800 km. de chapopote".

Mientras tanto, Tenorio Adame no se ha pronunciado al respecto.

Tras discusiones, la reforma quedó aprobada sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República.