Diputados PAN exigen bajar precio de gasolina a 20 pesos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).-

federales del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

insistieron en su petición alfederal, de bajar el precio de las gasolinas en México.A través de un comunicado, afirmaron que losmexicano son quienes resultan más afectados por los efectos por el, el cual ha provocado el incremento de los"Celebramos que se haya aumentado el, qué bueno que elescuche al, lástima que sea incompleto y de forma parcial, ya que el(donde cruza entre el 25 y 30 por ciento del petróleo, el 20 por ciento del gas natural; pero, sobre todo, el 30 por ciento de los fertilizantes, el Estrecho de Ormuz), ha elevado los costos de manera impactante", denunció el diputado albiazulExplicó que, en fertilizantes, el incremento es superior al 55 por ciento: "Presidentale exigimos retomar la propuesta completa del, bajar la gasolina y diésel a 20 pesos, además de mesas de diálogo urgente con sectores agropecuarios"."Si no se actúa de inmediato, losno solo tendránen el campo. ¡Todas las utilidades se acabarán en gasolinas,!",Por su parte, la diputada panistaalertó sobre, si no se controlan los costos de los fertilizantes: "Eso genera efectos en los alimentos y el gasto y presión en la economía se trasladará a miles de familias"."A ese sector,no lo ve ni lo oye, urge que la presidenta ponga uny fertilizantes, se construyan másdesde la Secretaría de Hacienda".Ambos añadieron que el incremento del diésel y losal, dejará a nuestros productores sin la posibilidad de generar alimentos y comercializar absolutamente nada, lo cual llevará a elevar los precios de la canasta básica."El país no podrá resistireny por ende, propiciará el aumento de precios", enfatizaron.Döring y Luna sostuvieron que el diésel y los fertilizantes son temas importantes."Urge que else ocupe dely deje distractores como el de la hoy exfuncionaria que asolea las piernas en Palacio Nacional", remataron.