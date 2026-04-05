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Diputados PAN exigen bajar precio de gasolina a 20 pesos

El conflicto en Medio Oriente ha elevado los costos de combustibles y fertilizantes, afectando la producción agrícola nacional.

Por El Universal

Abril 05, 2026 02:50 p.m.
A
Diputados PAN exigen bajar precio de gasolina a 20 pesos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).-

Diputadas y diputados
federales del PAN

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insistieron en su petición al gobierno federal, de bajar el precio de las gasolinas en México.
A través de un comunicado, afirmaron que los productores del campo mexicano son quienes resultan más afectados por los efectos por el conflicto en Medio Oriente, el cual ha provocado el incremento de los combustibles y fertilizantes.
"Celebramos que se haya aumentado el subsidio al diésel, qué bueno que el Gobierno escuche al PAN, lástima que sea incompleto y de forma parcial, ya que el conflicto en Medio Oriente (donde cruza entre el 25 y 30 por ciento del petróleo, el 20 por ciento del gas natural; pero, sobre todo, el 30 por ciento de los fertilizantes, el Estrecho de Ormuz), ha elevado los costos de manera impactante", denunció el diputado albiazul Federico Döring.
Explicó que, en fertilizantes, el incremento es superior al 55 por ciento: "Presidenta Claudia Sheinbaum le exigimos retomar la propuesta completa del PAN, bajar la gasolina y diésel a 20 pesos, además de mesas de diálogo urgente con sectores agropecuarios".
"Si no se actúa de inmediato, los combustibles y fertilizantes no solo tendrán efecto negativo en el campo. ¡Todas las utilidades se acabarán en gasolinas, diésel y fertilizantes!", advirtió.
Por su parte, la diputada panista Noemí Luna alertó sobre efectos inflacionarios, si no se controlan los costos de los fertilizantes: "Eso genera efectos en los alimentos y el gasto y presión en la economía se trasladará a miles de familias".
"A ese sector, Claudia Sheinbaum no lo ve ni lo oye, urge que la presidenta ponga un freno al diésel y fertilizantes, se construyan más programas emergentes desde la Secretaría de Hacienda".
Ambos añadieron que el incremento del diésel y los fertilizantes quebrará al campo mexicano, dejará a nuestros productores sin la posibilidad de generar alimentos y comercializar absolutamente nada, lo cual llevará a elevar los precios de la canasta básica.
"El país no podrá resistir incrementos graves en rendimientos agrícolas y por ende, propiciará el aumento de precios", enfatizaron.
Döring y Luna sostuvieron que el diésel y los fertilizantes son temas importantes.
"Urge que el gobierno se ocupe del campo mexicano y deje distractores como el de la hoy exfuncionaria que asolea las piernas en Palacio Nacional", remataron.

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