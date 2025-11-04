logo pulso
Donald Trump evalúa opciones para una acción militar en Venezuela

Trump considera acciones militares en Venezuela, incluyendo derrocar a Maduro y tomar control de yacimientos petroleros. Riesgos y opciones en juego.

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 07:46 p.m.
A
Donald Trump evalúa opciones para una acción militar en Venezuela

WASHINGTON, EU, noviembre 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desarrolló una serie de opciones para una acción militar en Venezuela, que incluyen ataques directos contra las unidades militares que protegen al mandatario Nicolás Maduro y movimientos para tomar el control de los yacimientos petroleros del país.

Así lo escribió el diario "New York Times" citando a varios funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios señalaron que el presidente es reacio a aprobar operaciones que podrían poner en riesgo a las tropas estadounidenses o transformarse en un fracaso embarazoso.

Sin embargo, muchos de sus principales asesores están presionando por una de las opciones más agresivas: derrocar a Maduro.

Los colaboradores de Trump solicitaron al Departamento de Justicia más orientaciones que puedan proporcionar una base legal para cualquier acción militar más allá de la actual campaña de ataques contra embarcaciones que, según la administración, trafican con estupefacientes, aunque no se han presentado pruebas.

Tales directrices podrían incluir una justificación legal para atacar a Maduro sin tener que obtener la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar, y mucho menos una declaración de guerra. Mientras las directrices aún están en redacción, algunos funcionarios de la administración esperan que sostengan que Maduro y sus principales funcionarios de seguridad son figuras centrales del Cartel de los Soles, que la administración ha designado como grupo narcoterrorista.

Se prevé que el Departamento de Justicia argumente que tal designación convierte al líder venezolano en un objetivo legítimo, a pesar de las prohibiciones legales de larga data de Estados Unidos sobre el asesinato de líderes nacionales.

El intento de justificar el ataque contra Maduro constituiría un esfuerzo adicional de la administración para ampliar sus autoridades legales.

SLP

El Universal

Trump considera acciones militares en Venezuela, incluyendo derrocar a Maduro y tomar control de yacimientos petroleros. Riesgos y opciones en juego.

