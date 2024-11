Robert F. Kennedy Jr. afirma que Donald Trump eliminará flúor del agua potable si gana elecciones

PHOENIX (AP) — Robert F. Kennedy Jr., un prominente defensor de afirmaciones de salud pública desacreditadas a quien Donald Trump ha prometido poner a cargo de iniciativas de salud si gana las elecciones, dijo el sábado que Trump impulsará la eliminación del fluoruro del agua potable en su primer día en el cargo.

El fluoruro fortalece los dientes y reduce las caries al reemplazar los minerales perdidos durante el desgaste normal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). La adición de niveles bajos de fluoruro al agua potable ha sido considerada uno de los mayores logros de la salud pública en el último siglo.

Kennedy hizo la declaración en la red social X junto con una serie de afirmaciones sobre el impacto del fluoruro en la salud.

"El 20 de enero, el gobierno de Trump aconsejará a todos los sistemas de agua de Estados Unidos que eliminen el fluoruro del suministro público de agua", escribió Kennedy. Trump y su esposa, Melania, "quieren que Estados Unidos sea saludable de nuevo", agregó, repitiendo una frase que Trump usa a menudo y que lo vincula a Kennedy.

No estaba claro si Kennedy había discutido la publicación del sábado con Trump o sus asesores. El equipo de campaña de Trump no respondió directamente, y un vocero de Kennedy no respondió cuando se le preguntó sobre el tema.

"Aunque el presidente Trump ha recibido una variedad de ideas políticas, está enfocado en las elecciones del martes", dijo Danielle Alvarez, asesora sénior de la campaña de Trump.

Pero la repentina e inesperada publicación de Kennedy en redes sociales el fin de semana evocó la formulación de políticas caóticas que caracterizaron el mandato de Trump, cuando anunciaba políticas en Twitter prácticamente a todas horas. También subrayó las preocupaciones de muchos expertos sobre la posibilidad de que Kennedy, quien ha promovido durante mucho tiempo teorías desacreditadas sobre la seguridad de las vacunas, pueda tener influencia sobre la salud pública en Estados Unidos.

En 1950, funcionarios del gobierno federal respaldaron la fluoración del agua para prevenir la caries dental, y continuaron promoviéndola incluso después que las marcas de pasta dental con fluoruro salieran al mercado varios años después. Aunque el fluoruro puede provenir de varias fuentes, el agua potable es la principal fuente para los estadounidenses, afirman los investigadores.

Los funcionarios redujeron los niveles de fluoruro recomendados para el agua potable en 2015 para abordar una condición dental llamada fluorosis, la cual puede causar manchas en los dientes y se estaba volviendo más común en los niños estadounidenses.

En agosto, una agencia federal determinó "con una certeza moderada" que existe una correlación entre niveles más altos de exposición al fluoruro y un coeficiente intelectual más bajo en los niños. El Programa Nacional de Toxicología basó su conclusión en estudios realizados con niveles de fluoruro de aproximadamente el doble del límite recomendado para el agua potable.

Un juez federal citó posteriormente ese estudio al ordenar a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) que regulase más el fluoruro en el agua potable. El juez de distrito, Edward Chen, advirtió que no es seguro que la cantidad de fluoruro típicamente añadida al agua sea la causa de un coeficiente intelectual más bajo en los niños, pero concluyó que un creciente número de estudios apuntan a un riesgo irrazonable de que podría ser así. Ordenó a la EPA que tomara medidas para reducir ese riesgo, pero no especificó cuáles deberían ser esas medidas.

En su publicación en X el sábado, Kennedy etiquetó a Michael Connett, el abogado principal que representa a la parte demandante en ese litigio, el grupo de defensa ambiental Food & Water Watch.

La organización antivacunas de Kennedy tiene una demanda pendiente contra medios de comunicación, incluida The Associated Press, a los cuales acusa de violar las leyes antimonopolio al tomar medidas para identificar la desinformación, incluida la desinformación sobre el COVID-19 y las vacunas contra dicha enfermedad. Kennedy ya no pertenece al grupo pero figura como uno de sus abogados en la demanda.

Todavía no está claro qué papel podría desempeñar Kennedy si Trump gana el martes. Kennedy recientemente le dijo a NewsNation que Trump le había pedido que "reorganizara" agencias incluyendo los CDC, los Institutos Nacionales de la Salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos y algunas dependencias adscritas al Departamento de Agricultura.

Pero por ahora, el excandidato presidencial independiente se ha convertido en uno de los principales aliados de Trump. Trump menciona frecuentemente tener el apoyo de Kennedy, miembro de una dinastía demócrata e hijo del exsecretario de Justicia Robert Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy.

Kennedy viajó con Trump el viernes y habló en sus mítines en Michigan y Wisconsin.

Trump reveló el sábado que le había dicho a Kennedy: "Puedes trabajar en la alimentación, puedes trabajar en cualquier cosa que quieras" excepto en la política petrolera.

"Él quiere salud, quiere que las mujeres tengan salud, quiere que los hombres tengan salud, quiere que la tengan los niños, quiere todo", agregó Trump.