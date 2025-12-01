Dos heridos en accidente de avioneta agrícola en Veracruz
Avioneta agrícola se desploma en Veracruz, causando lesiones a dos personas. Autoridades investigan.
VERACRUZ, Ver., diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Una avioneta para uso agrícola se estrelló en el sur de Veracruz, lo que dejó dos lesionados.
La aeronave se desplomó en un área despoblada en la comunidad de Torno Largo del municipio de Chacaltianguis.
Dos tripulantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la zona donde se les reporta estable.
De acuerdo con los sobrevivientes, la avioneta -usada por el ingenio San Cristóbal de Carlos A. Carrillo- habría sufrido una falla mecánica.
Al lugar del accidente arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron la zona; en tanto, autoridades ministeriales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.
