logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Fotogalería

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dos heridos en accidente de avioneta agrícola en Veracruz

Avioneta agrícola se desploma en Veracruz, causando lesiones a dos personas. Autoridades investigan.

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 04:59 p.m.
A
Dos heridos en accidente de avioneta agrícola en Veracruz

VERACRUZ, Ver., diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Una avioneta para uso agrícola se estrelló en el sur de Veracruz, lo que dejó dos lesionados.

La aeronave se desplomó en un área despoblada en la comunidad de Torno Largo del municipio de Chacaltianguis.

Dos tripulantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la zona donde se les reporta estable.

De acuerdo con los sobrevivientes, la avioneta -usada por el ingenio San Cristóbal de Carlos A. Carrillo- habría sufrido una falla mecánica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al lugar del accidente arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron la zona; en tanto, autoridades ministeriales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dos heridos en accidente de avioneta agrícola en Veracruz
Dos heridos en accidente de avioneta agrícola en Veracruz

Dos heridos en accidente de avioneta agrícola en Veracruz

SLP

El Universal

Avioneta agrícola se desploma en Veracruz, causando lesiones a dos personas. Autoridades investigan.

Sheinbaum destaca fortalecimiento de la relación bilateral con Singapur
Sheinbaum destaca fortalecimiento de la relación bilateral con Singapur

Sheinbaum destaca fortalecimiento de la relación bilateral con Singapur

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum resalta la alianza estratégica con Singapur, enfocada en la cooperación económica y digital.

¿El Servicio Militar 2026 es obligatorio?
¿El Servicio Militar 2026 es obligatorio?

¿El Servicio Militar 2026 es obligatorio?

SLP

El Universal

Impacto laboral y administrativo de no obtener la cartilla militar

Morena denuncia a PAN por triangulación de recursos para influencer
Morena denuncia a PAN por triangulación de recursos para influencer

Morena denuncia a PAN por triangulación de recursos para influencer

SLP

El Universal

El legislador presentó la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE